Furminttal sokkol a nyár végén Mád

Van egy növény, aminek gyökerei a sziklát is szétfeszítik, ha kell. Terméséből pedig híresen jó bor készül. Ezt, a furmintot ünneplik a hétvégén Mádon, ahol nem csak kóstolni lehet ebből a régi magyar szőlőfajtából készült borból, hanem megnézni a pincéket, a dűlőket, és hozzá lehet jutni olyan finomságokhoz is, mint a mádi flódni vagy a szürkemarhából készült ételek. A Mádi Furmint Ünnep augusztus 31-én, pénteken kezdődik.

Egészségtől duzzadó szőlőszemek, a templom a dombtetőn, jó levegő, kreatív, a hagyományokra építő ételek, és persze jó borok: Mádon lenni egyszerűen jó. Különösen a városi embernek, aki a tengerparti vagy a balatoni nyaraláson felpattint egy-egy üveg jó bort, de talán sehol sem tudja annyira élvezni a könnyű és zamatos furmintot, mint ott, ahol él, a természetes közegében. Merthogy Mádon az itteniek életének része a furmint, a település termőterületeinek 80%-án ez terem.

Így nyár végén, ősz elején pedig a helyiek szeretnék megosztani vendégeikkel ezt a csodát. Egyre elhivatottabb borászok, szőlőművelők munkájának köszönhető, hogy Mád újra elnyerte méltó helyét a világ bortérképén. Az augusztus 31-től szeptember 1-ig tartó Mádi Furmint Ünnepen a település legjobb borait lehet megkóstolni, a legjobb pincék zeg-zugába lehet bepillantani, és persze ott is borozgatni ezen a két napon.

A bor mellett különleges, a környékre jellemző ételek ehetünk. Például szürkemarhát vagy vadételeket. Felejthetetlen élmény a flódni is, amit a zsinagóga mellett árulnak. A hagyományok ápolásának szellemében egy régi mesterséget is bemutatnak az ünnepen. A postamester segítségével régi képeslapokat küldhetünk az otthoniaknak vagy csak vehetünk párat emlékbe.

Hagyomány ilyenkor a szüreti felvonulás is, merthogy már az is nagyon közel van. De táncról, énekről nem csak a vidám felvonulók, hanem profi fellépők is gondoskodnak: Pénteken a Magna Cum Laude, szombaton este pedig Szikora Róbert R-GO-ja ad koncertet.

A Mádi Furmint Ünnep augusztus 31-től szeptember 1-ig tart.