Aladdin szőnyegen, mi tányéron utazunk

Ciprus – ami egykor álom volt, most elérhető közelségbe került. Amikor két-három éve egy utazási irodánál dolgoztam, nem győztem gyönyörködni a kis szigetről készült szebbnél szebb képekben. Már akkor is népszerű úti cél volt, amelyet meg tudtam érteni: Ciprus minden pontján akad valami csodálatos. Pont ezért sajnáltam annyira, hogy nem ülhetek máris repülőre. Sőt, mindig az a gondolat jutott eszembe, amikor az Afrodité sziklájáról készült képeket nézegettem, hogy: én ide sosem jutok el. Sosem láthatom ezt élőben. Idővel azonban a negatív hozzáállást felváltotta a bizakodás, végül pedig megtörtént: idén ősszel én is eljutottam a legendákkal és varázslattal teli helyre.