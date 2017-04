Több furcsa körülmény is található a tudósításban, ami egy fesztiváli szarkáról szól.

A zenei fesztiválokon gyakoriak a lopások, oda kell figyelni a szarkákra. Az SFGate beszámolója alapján a múlt hétvégén megrendezett Coachella Valley Music and Arts Festival egyik zsebtolvaja pár óra leforgása alatt, nemzetközi szinten is kiemelkedőnek tűnő teljesítményt nyújtva 100-nál is több okostelefont lopott.

A 36 éves Reinaldo De Jesus Henao a lopások végrehajtásában ugyan profinak bizonyult, azonban a mobilokhoz nyilvánvalóan nem értett, egyszerűen bedobta azokat a hátizsákjába. Ez lett a veszte, hiszen így a telefonjaiktól elválasztott fesztiválozók nem csak panaszkodni tudtak a biztonsági szolgálatnál, de az elveszett készülékek megkeresésére kitalált internetes szolgáltatással meghatározhatták a mobiljuk földrajzi helyzetét. Az iPhone-okban és androidos készülékekben egyaránt elérhető funkciónak köszönhetően

a biztonsági őrök valós időben és pár méteres pontossággal követhették a tolvaj mozgását.

A rendőrség nagy értékű lopás megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást Henao ellen. Az ügy további furcsasága, hogy a New York-i férfi minden további nélkül képes volt kifizetni a bíró által megállapított 10 ezer dolláros (közel 3 millió forintos) óvadékot, így szabadlábra helyezték a tárgyalásig.

