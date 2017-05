Az utóbbi években úgy tűnik, hogy a Tesla- és SpaceX-alapító Elon Musk a közönség szemében felért arra a szintre, ami csak a legnagyobb technológiai guruknak járt - talán Steve Jobsot istenítették legutoljára ennyire. Úgy látszik, Musk hajlandó belevágni olyan dolgokba, melyekbe nem más mer vagy nem akar, még akkor is, ha egyébként ezek a dolgok nem feltétlenül hatalmas újdonságok.

Nem a Tesla készített először elektromos autót, mint ahogy napelemmel egybeépített cserepet sem, úgy tűnik azonban, hogy Musk vállalatai ezeket a korábbi próbálkozásoknál sokkal sikeresebben tudják eljuttatni a végfelhasználókhoz.

Az Unalmas Cég újra reflektorfényben

A cégvezér tavaly a fejébe vette, hogy ezúttál a közlekedést variálná át némileg, így néhány Twitteres-üzenetet követően, melyekben alagutak fúrásáról elmélkedett, gyorsan alapított is egy új vállalatot. Ennek neve a The Boring Company, ami angolul egy vicces kis szójáték, hiszen a "boring" egyaránt jelent fúrást és azt, hogy valami unalmas.

Musk a Los Angeles-i dugókat látva a fejébe vette, hogy a hagyományos, általa 2D-snek nevezett közlekedés többé nem képes kiszolgálni a lakossági igényeket, így át kell váltanunk a 3D-re. Amit két dolgot jelent: vagy repülő autókkal kezdünk el járni, vagy alagutakat fúrunk. És habár a Tesla-vezér szereti a kihívásokat, repülő autók gyártásába egyelőre még ő sem mert belevágni, úgyhogy maradtak az alagutak, melyeket akár több rétegben is elképzelhetőnek tart, hogy bármekkora város igényeit kielégítsék, és első körben a Los Angeles-i repülőteret kötné össze a város különböző részeivel.

A bejelentést követően azonban az elmúlt napokig viszonylagos csend honolt a The Boring Company körül - sokan talán már azt hihették, hogy Musk el is feledkezett a dologról az új Tesla-autók, a napelemek és az űrhajózás mágikus háromszögépben. Azonban nem ez történt, így az utóbbi napokban újabb információk láttak napvilágot, és a hivatalos weboldal is bővült egy olyan szekcióval, mely igyekszik megválaszolni a legfontosabb kérdéseket.

Az alagutak nyilvánvalóan megoldást jelenthetnek egy-egy város vagy terület közlekedési problémáira, ez szintén nem újkeletű gondolat, az alapvető probléma azonban az, hogy bizony a folyamat eléggé költséges. Musk új vállalata ezeket a költségeket szeretné leszorítani elsősorban, hogy az alagutak kialakítása (hamarabb) térüljön meg.

Fókuszban a hatékonyság

De hogyan tervezik ezt megvalósítani? Egyelőre ezt csak nagyon vázlatosan közölte a The Boring Company, azonban a lényeg nagyjából látható. Az első, hogy az alagútfúró gépeket jóval erősebbre és hatákonyabbra és méginkább automatizáltra terveznék. Továbbá az sem túl meglepő gondolat, hogy az egész gép elektromosan működne. Részben elektromos alagútfúrókra már most is bőven akadnak példák, azonban a legfontosabb részek még mindig hidraulikusak, így könnyen lehet, hogy Musk a Teslából szerzett tapasztalatok segítségével ezeket is ki tudná váltani.

Ezen kívül a fúrók által kitúrt anyagot a vállalat újrahasznosítaná, és építkezésre alkalmas téglákat készítene belőle. Végül pedig magukat az alagutakat is jóval szűkebbre terveznék, körülbelül 4,2 méteres átmérővel. Vélhetően Musk még tartogat néhány kisebb-nagyobb trükköt ezeken kívül, azonban így a cégvezér szerint akár a tizedére is csökkenthető az ár, így egy jelenlegi mérföldenkénti 1 milliárd dolláros projekt költsége leszorítható lenne 100 millió dollár környékére.

Jól hangzik, de...

Ez ugyan jól hangzik, de Musk eleve egy kiugróan magas költséget idéz, és ahhoz képest határozza meg a tizedére csökkentett árat. Szakértők szerint az 1 milliárd dolláros mérföldenkénti költségű projektek eleve hatalmasak a nagy átmérőjű alagút szükségességével, és a Musk által tervezett 4,2 méter környéki átmérőjű fúrások már eleve a tizedébe kerülnek ennek, hiszen az ezekhez használt technológia már rendkívül kiforrott és hatékony. Ráadásul az árat eleve nagyban befolyásolja az átfúrni kívánt talaj szerkezete is.

Ami miatt egyébként a The Boring Company által kigondolt, tényleg viszonylag szűk alagutak megfelelőek lehetnek, hogy ezekben nem utakon közlekednének az autók. Musk tervei szerint a kocsik ráállnának egyfajta elektromosan működtetett szálíttóra, ami aztán akár 210 km/h-s sebességgel vihetné el azokat a célállomáshoz.

Ezzel kapcsolatban többen feltették a kérdést, hogy vajon nem lenne-e értelmesebb inkább metrókat járatni az alagutakban, melyek hatékonyan és gyorsan képesek elvinni több száz embert. Musknak azonban nyilván gondolnia kell azokra is, akik megvették a Tesla autóit, másrészt pedig úgy tűnik, hogy ebbe az egész egyenletbe behozná a szintén általa kitalált, vákuumos Hyperloop technológiát, amivel kabinokban tudna embereket, termékeket (és persze autókat) szállítani akár közel 1000 km/h-s sebességel.

Musk megoldja?

A helyzet tehát az, hogy a The Boring Company által jelenleg propagált megoldások részben vagy egészben már jelenleg is léteznek. Azonban Musk vállalatai esetében már korábban is azt láttuk, hogy egy már létező piacra tudtak betörni és jelentősen átalakítani azt egész egyszerűen azért, mert másfajta látásmóddal rendelkeznek, olyan dolgokhoz is hozzányúlnak, amikhez a régi motorosok nem mernek vagy nem akarnak, és persze hajlandóak komolyan fektetni a kutatás-fejlesztésbe, hogy idővel le tudják szorítani az árakat.

Ez szépen-lassan megtörténik az elektromos autókkal, a cserépbe épített napelemmekel, és úgy látszik, hogy az alagútfúrással és így a közlekedés átalakításával is. Csak győzzük kivárni, mi lesz a vége.

