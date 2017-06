Radikálisan megújul a Skype

A Microsoft hat évvel ezelőtt vásárolta fel a Skype-ot, azonban egészen eddig nem tudott mit kezdeni a szolgáltatással. A jelek szerint most végre sikerült egy konkrét jövőképpel előállniuk az illetékeseknek, csütörtökön bemutatkozott a csevegőkliens vadiúj változata.

Nem szimpla ráncfelvarrásról van szó, a modern és trendi felület mellett új funkciókat is kínál az alkalmazás. A legnagyobb újdonságot a közösségi szolgáltatásos jellegű „Highlights" jelenti, ezen keresztül a felhasználók az összes ismerősük, vagy az ismerőseik csoportai számára látható képeket és videókat oszthatnak meg. A megosztott tartalmakat természetesen kommentálhatják az ismerősök, azaz kicsit olyan ez a szisztéma, mint a Facebookon kiírt bejegyzés. Vagy a Snapchat Stories.

A másik érdekes fejlesztés, hogy a videohívások ideje alatt a felhasználók képeket, matricákat, és persze emojikat is küldhetnek, ezek a videó tetején jelennek meg. Természetesen a sima fotók matricázására, emotikonokkal való ellátására is lehetőséget biztosít a program. Hasznos lehet még a beépített webes keresés is: például a felhasználók rákereshetnek egy koncertre, majd kártyaként átküldhetik az ismerőseiknek a jegyvásárlást lehetővé tevő linket.

A Microsoft állítása szerint ez még csak a kezdet, a jövőben bővül a kamerára épülő lehetőségek köre, úton van a kötelező Cortana-integráció, és körökre osztott játékok is játszhatóak lesznek a csevegőfelületen.

Az újratervezett Skype az elkövetkező hetekben elsőként Androidra és Apple iOS-re jelenik meg, míg a Windows és MacOS kliensprogramok, továbbá a webes felület csak valamikor az elkövetkező hónapokban frissülnek majd.

