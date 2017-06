A KLM Holland Királyi Légitársaság utasai mostantól repülőjegyükhöz vagy beszállókártyájukhoz Twitteren és WeChaten keresztül is hozzájuthatnak. Az új szolgáltatás megkönnyíti az utasok életét a világ bármely pontjáról, hiszen a két platform a hét minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget.

2016-ban a légitársaságok között elsőként a KLM Messengeren is biztosított ügyfélszolgálatot. A Facebook applikációja mellé most becsatlakozott a Twitter és a WeChat is. Az utasok ezeken a felületeken hozzájuthatnak repülőjegyeikhez, a beszállókártyáikhoz, valamint értesítéseket kaphatnak a járatokról 10 nyelven. A KLM munkatársai 24/7 rendelkezésre állnak a közösségi média platformokon.

Az új szolgáltatás minden KLM utas számára elérhető, aki a KLM.com oldalon foglal jegyet, és az információáramlást a Twitteren vagy a WeChaten keresztül kéri.

A KLM-nek 2,2 millió rajongója van a Twitteren, és több mint 25 000-en említik a vállalatot hetente a platformon. 2014-ben nyitotta a légitársaság WeChat oldalát, ahol az ügyfélszolgálat non-stop válaszol a kérdésekre, valamint vállalati híreket és ajánlatokat oszt meg. A WeChat Kínában az első számú social media felület, havi 938 millió aktív felhasználóval. A KLM-nek ott 120 000 rajongója van és heti 6000 kérdést intéznek hozzájuk a felhasználók.

A Messenger szolgáltatás tavalyi bevezetése óta 1,4 millió utas kapta meg utazási dokumentumait az applikáción keresztül. A KLM oldalon foglalók 10%-a a Messengeren keresztüli visszaigazolást választotta, és a beszállókártyák 15%-át is a Facebook applikációján keresztül küldte a vállalat.

2009 óta a légitársaság közösségi média jelenléte verhetetlen, mindent összeadva,

több mint 25 millió rajongóval és követővel büszkélkedhetnek.

A vállalatot hetente több mint 100 000-en említik a social media oldalakon, ebből 15 000 kérdés vagy észrevétel. A kérdéseket 250 ügyfélszolgálati munkatárs válaszolja meg a hét összes napján, a nap 24 órájában 9 különböző nyelven: holland, angol, német, spanyol, portugál, francia, japán, kínai és koreai nyelven is kérdezhetnek az utasok.

