A Lenovo szerint is inkább bérelnünk kellene a PC-t

A Dell után a kínai cég is bejelentette a havidíjas üzleti modell támogatását.

Már évek óta rosszak a PC-eladások, a gyártók lassan már az értékesítési volumen stagnálásának is örülnek. Mindez tökéletesen érthető, hiszen az évtized elejére a teljesen belépőkategóriás számítógépek is meglehetősen erőssé váltak, egy átlagos öt éves géppel még manapság is vígan tudnak internetezni és videózni a vásárlók.

A termékek erősen kitolódott életciklusára válaszul a PC-gyártók új üzleti modell találtak ki: nem eladnák a számítógépeiket, hanem havidíjért cserébe kölcsönöznék azokat az ügyfeleknek. A Microsoft és a HP egy ideje már kísérletezgetnek az ötlettel, a Dell a múlt hónapban jelentette be a saját bérléses kezdeményezését, hamarosan pedig Lenovo is felugrik majd a vonatra.

A tervek szerint a Lenovo első körben csak a vállalkozásokat próbálja majd rávenni a notebookjainak, asztali számítógépeinek, táblagépeinek havidíjért való bérlésére. A hardverek mellé szoftveres szolgáltatások is kérhetőek lesznek, például a cégek rábízhatják majd a Lenovóra a bérelt gépparkjuk szoftveres menedzselését.

Egyelőre nem világos, hogy mikor és hol indul a Lenovo új szolgáltatása, továbbá árakat sem közölt a vállalat.

