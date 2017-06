Érintéses mobilfizetést indított az OTP

Mostantól az OTP ügyfeleinek is lehetősége van arra, hogy paypassos bankkártya helyett okostelefonnal fizessenek.

Az érintéses bankkártyás fizetés rendkívül népszerű magyarországon, tavaly az ilyen jellegű kártyahasználat már meghaladta a hagyományos kártyás fizetések számát. Lassan azonban már ezen is túllépünk: a Gránit Bank már egy ideje a következő lépcsőfokra ugrott azzal, hogy elindította a saját érintéses mobilfizetéses szolgáltatását, amit aztán követett az MKB és a Telenor is.

A dolog nyilván rendkívül vonzó a felhasználók számára, hiszen így tulajdonképp még bankkártyát sem kell magunkkal hordoznunk, a telefonunk pedig úgyis mindig nálunk van. Az OTP nagyon logikus módon a már létező és június elején teljesen megújult Simple alkalmazáson keresztül teszi elérhetővé az érintéses fizetési lehetőséget. A Simple egyébként egyre népszerűbb: tavaly a forgalma átlépte az 1 milliárd forintot, idén azonban már az első negyedév alatt meghaladta ennek felét, 590 millió forintot.

Így már eleve egy viszonylag nagy felhasználói bázisra szabadítja rá az OTP az érintéses mobilfizetés lehetőségét, de azért azt érdemes hozzá tenni, hogy habár a Simple-be bármelyik másik bank által kiadott bankkártyát bevihetünk és fizethetünk velük, az érintéses vásárlás egyelőre csak az OTP-s Mastercard és Maestro kártyákkal fog működni. A sajtóközlemény azonban úgy fogalmaz, hogy abból arra lehet következtetni, hamarosan ezt kiterjeszthetik más bankok által kiadott kártyákra is, így a Simple egycsapásra több százezer felhasználónak jelentheti majd a de facto platformot mobiltelefonos érintéses fizetésekhez.

A szolgáltatás igénybevételéhez legalább 4.4-es verziójú Android operációs rendszerű okostelefonra van szükségünk, aminek természetesen támogatnia kell az NFC-t, ez a funkció azonban mostanában már a normálisabb középkategóriás készülékekben is elérhető. Zárójeles megjegyzés, hogy iPhone-okon azért nem működik a dolog, mert ugyan az újabb típusokban már található NFC, ennek használatát azonban külsős programok számára nem engedélyezi az Apple (legalábbis egyelőre, mert az iOS új verziójával elméletileg lazul ez a szigorítás, de akkor is csak az iPhone 7-en).

Innentől kezdve ha már a Simple-ban van eltárolva OTP-s bankkártyánk, akkor a regisztrációhoz mindössze a telefonszámunkat kell megadnunk, amire aztán érkezik egy megerősítő SMS, és ezzel le is tudtuk a teljes folyamatot. A hagyományosabb, SIM-kártyára épülő Gránit Pay-hez képest itt tehát nem kell az aktiváláshoz mindenképp elmennünk egy bankfiókba, ugyanakkor nem is elég simán felébresztenünk a telefont a fizetéshez, hanem mindenképpen fel kell oldanunk a képernyőzárat.

Továbbra is érdekes látni, hogy Magyarország nagyon aktív a fintech szférában, és a pénzintézetek is jó ütemben reagálnak a modern trendekre. Az OTP ráadásul ügyesen időzített, hiszen indul a fesztiválszezon, a nagyobb fesztiválokon pedig ma már alapvető, hogy vagy a helyben igényelhető fesztiválkártyával, vagy paypassos bankkártyával fizethetünk - az utóbbit azonban már az OTP ügyfelei számára is kiválthatja az okostelefon.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!