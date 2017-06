Betiltatnák a tinédzserkor előtti okostelefonozást

Coloradói szülők népszavazással próbálnák kikényszeríteni a javaslatuk törvénybe foglalását.

Komoly kultúrája van az Egyesült Államokban a civil kezdeményezéseknek, szinte nincs olyan ügy, amely ellen vagy mellett ne lobbizna valamiféle csoport. Ez különösen igaz, ha gyerekekről van szó: az amerikai kultúra sarokköve, hogy a gyerekeket mindig meg kell menteni valamitől.

Colorado államban most egy South Parkba illő szülői csoport lobbizik, a PAUS (Parents Against Underage Smartphones) szeretné betiltatni a tinédzserkor előtti okostelefonozást, írja The Washington Post.

A PAUS törvénnyel megtiltatná a mobilokat áruló kereskedéseknek, hogy a 13 év alatti vásárlóknak okostelefont értékesítsenek, továbbá a szülők sem adhatnának a kérdéses korhatár alatti gyerekeiknek efféle készülékeket. A nyomógombos alapmobilokkal nincs baja a csoportnak, kapcsolattartási célból ilyet hordhatnának magukkal a gyerekek.

Szülők, nagyszülők, aggódó állampolgárok vagyunk, akik közösen veszik fel a harcot annak a haladásnak álcázott, ám romboló erő ellen, amit az egyszerű és nonstop internetelérés jelent a gyermekek számára. Hajlandóak vagyunk hangosan kimondani azt, amit a szíve mélyén mindenki tud: a gyerekeknek nincs szükségük okostelefonra

– olvasható a PAUS weblapján.

A csoport 100 ezer aláírást szeretne összegyűjteni az elkövetkező körülbelül másfél évben, hogy a 2018-as coloradói népszavazáson felkerülhessen az ügyük a szavazólapokra.

