A Nintendo szerint nem jött el 4K ideje

Nem volt szempont a Switch fejlesztésekor a felbontás támogatása.

A Sony és a Microsoft illetékesei már jó ideje a játékok 4K felbontásban való futtatásának lehetővé tételével vannak elfoglalva, a tavaly piacra került PlayStation 4 Pro, továbbá a hamarosan elérhetővé váló Xbox One X modelleket is ezzel a képességgel próbálják eladni. Az idén márciusban a Nintendo Switch is piacra került, azonban a japán gyártó feltűnően nem feszegette, és nem is feszegeti az Ultra HD felbontás témáját.

Ennek oka elsőre is nyilvánvaló: eredetileg okostelefonokba és táblagépekbe tervezett alkatrészek kerültek az új Switch konzolba, a játékok 4K felbontásban való futtatása még a masszívan erősebb rivális konzoloknak is problémát jelent.

A The Verge (via WCCFTech) nemrégiben interjút készített a Nintendo America elnökével, Reggie Fils-Aime szerint a vállalatot egyelőre nem foglalkoztatja a 4K. A gyártó egy relatíve olcsó, nagyon széles közönségnek eladható játékkonzolt kívánt készíteni, amely a megvásárlása után nem igényel drága beruházásokat (például egy 4K TV megvásárlását), nem kell különösebben tanulni a használatát, és általánosságban véve nagyon egyszerű megkezdeni a használatát.

A Nintendo szerint a 4K-nak egyelőre rendkívül limitált a célközönsége, így az új konzoljukkal szemben támasztott alapvető követelményeket figyelembe véve nem is volt értelme a támogatásán gondolkozni.

