Európában is bemutatkozott a Honor 9

A Honor 9 hivatalosan mától kapható a legtöbb európai országban, köztük Magyarországon is. Berlinben követtük végig a globális bemutatót, ahol mindent elárultak a készülékről.

Habár Kínában már bemutatták a Honor 9-et, ahol a legfontosabb adatokat megtudhattuk róla, a hivatalos globális bemutatóra most került sor Berlinben, ahol nem csak mindent megtudtunk az új készülékről, de élőben is megnézhettük. Érdekes helyzetben van a Honor, a testvérmárka Huawei ugyanis nagyon népszerűvé vált az utóbbi időben, és látszólag és a P9 Lite-tól a P10-ig lefed minden piaci igényt.

A Honor azonban a fiatalok márkája szeretne lenni, annyira, hogy ezt a bemutatón minden második mondatban igyekeztek is hangsúlyozni - meg azt is, hogy a fiatalt egyébként nem a korra értik alapvetően, hanem a fiatalos gondolkodású, lendületű vásárlókra. A Honor ezt annyira komolyan veszi, hogy világszerte már mindenféle sporteseményt (főleg extrémsportokat) támogat, és a telefon tulajdonságait is igyekeztek úgy kialakítani, hogy megfeljeljen fiatalos, aktív réteg igényeinek.

A Honor 9-et az angolt némileg törve és többnyire rendkívül viccesen beszélő cégvezető, George Zhao mutatta be, és érzésem szerint sokszor a taps inkább szólt annak, hogy egyébként nagyon aranyos volt, mert ugyan néha-néha igyekezett elsütni egy-egy poént, ezeket nem nagyon lehetett érteni. Ez persze semmit nem von le a Honor 9 érdemeiből, ami ezúttal három színben rajtol, mindegyik a maga hangzatos marketinges megnevezésével: van gleccserszürke, zafírkék és éjfélfekete.

Az viszont biztos, hogy jól néz ki: a fém keretet hátulról szépen felhajlított üveg veszi körbe, amire 15 rétegnyi fedést visznek fel egy különleges eljárással. A végeredmény, hogy a telefon hátulján nagyon szépen játszik a fény, amit igyekeztek is kiemelni azzal, hogy amennyire csak lehet, letisztították a hátlapot. A kamerák lencséit és a ledes villanót a bal felső sarokba tették, és egyik sem türemkedik ki a telefon síkjából, az ujjlenyomat olvasó pedig átkerült előre, egy kerámiaalapú home gombbal egybeépítve.

Elölről már sokkal hagyományosabban néz ki a készülék az alul-felül viszonylag nagy káváival, viszont érdekes, hogy a home gomb melletti két érintésérzékeny navigációs gomb (megnyitott alkalmazások és vissza) a hasonló készülékek többségében ellentétben nem fix, hanem igény szerint felcserélhető, igaz, ezt a bemutató alatt némileg látványosabban demózták, mint ahogy a valóságban működik (ott még a szimbólumaik is felcserélődtek, holott igazából nincsnek is szimbólumok a gombokon). Természetesen a legtöbb helyet maga a kijelző foglalja el, ami ezúttal 5,15"-ös méretben érkezik és a kategóriában bevettnek számító 1080p-s felbontással érkezik, ami végső soron 428ppi-s képpontsűrűséget eredményez, ez pedig normális felhasználási körülmények mellett több mint elegendő.

A Honornál természetesen tudják, hogy a fiatalok két dolgot szeretnek nagyon: fényképezni és zenét hallgatni, szóval mindkét területre alaposan rágyúrtak. A hátlapi kamerarendszer két lencsét használ: egy 20 megapixeles monokrómot és 12 megapixeles színeset, a végső képet pedig ezekből gyúrja össze. A vállalat szerint ennek köszönhetően sokkal több részletet képes megörökíteni a telefon, ráadásul a zoomolásnál is sokat segít, amit demonstráltak is azzal, hogy egymás mellé tettek egy iPhone 7S-sel és egy Honor 9-cel készült fotót, és az utóbbi láthatóan jobb volt. De persze ezt azért otthoni körülmények között alaposan leteszteljük majd.

A kamera képességeinek megcsillogtatására be is építettek a szoftverbe két módot: az egyik az éjszakai képek elkészítésében lesz a felhasználó hathatós segítségére, míg a másikkal nagyon szép, széles apertúrájú portréfotókat készíthetünk (ez ismerős lehet az újabb Huawei telefonokból is). A bemutató szerint a Honor 9 kamerája olyan jól sikerült, hogy még a National Geographic hivatásos fotósai is elismerésüket fejezték ki. Az elkészített fényképekből aztán a Highlights segítségével készíthetünk pillanatok alatt egy kis montázsvideót, háttérzenével és alapvető effektusokkal, feliratokkal (szintén ismerős lehet a Huawei P10-ból).

Igyekeztek kihangsúlyozni a készülék sebességét is hiszen (ha esetleg nem találták volna ki) a fiatalos lendülethez ez is szükséges. A Honor 9-ben egy nyolcmagos Kirin 960-as központi egység teljesít szolgálatot 4GB memória társaságában (nálunk nem lesz kapható a 6GB-os változat). A cég belsős tesztjei szerint a processzorerő 18%-ot, a grafikus részleg viszont 180%-ot javult, aminek nyilván nagyon örülni fog az, aki sokat játszik. Nem újdonság az Android 7.1-re ráhúzott EMUI 5.1-es felület sem, ami továbbra is letisztult, gyors és átlátható, ráadásul a vállalat igyezett büszkélkedni azzal, hogy mennyire jól sikerült az optimalizáció. Ehhez ezúttal egy Samsung Galaxy S8-at állítottak ki ellenfélként, majd végignyomkodták a különböző alkalmazásokat, a Honor 9 pedig (hogy, hogy nem) de egy hajszállal gyorsabban indított el mindent.

Nagy hangsúlyt fektetett a cég a hangzásra is, így a Honor 9 hangrendszerét a Grammy-díjas Rainer Maillard segítségével alakították ki, de részt vett a folyamatban a neves amerikai audiós és videós kiegészítőket gyártó Monster is. Utóbbi vezérigazgatója, a legendás Noel Lee is színpadra gurult egyébként, akiről két dolgot kell tudni, már azon kívül, hogy megalapította és a mai napig vezeti a Monstert: egyrészt brutálisan kemény a hangja, így hatalmas élmény hallgatni, másrészt pedig korábban nagy dózisú sugárzás érte, aminek következtében nem tud járni, így most egy (aranyozott!) Segway-re állva gurult be a színpadra.

Mindenesetre a Monster bemutatott egy saját fülhallgatót a Honor 9 mellé (ami nálunk nem lesz kapható), de a Honor is készült egy saját, kifejezetten a sportos életmódhoz kifejlesztett fülessel, valamint lerántották a leplet a szintén az aktív életmódot folytatóknak szánt Honor Band 3 karperecről is.

Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy megkapjuk a Honor 9 képében tulajdonképpen többé-kevésbé egy más külsővel kapjuk meg a Huawei P10-et. Ahogy már korábban említettük, Magyarországon kizárólag a 4GB memóriával és 64GB belső tárhellyel felszerelt verzió lesz elérhető (utóbbi persze microSD-kártyával bővíthető), mindezért pedig 155 ezer forintot kell majd letennünk az asztalra.

