Eltűnt a YouTube a régi okostévékről

Íme egy újabb példa arra, hogy miért nem éri meg korai befogadónak lenni.

A bölcsebb fogyasztók jól tudják, hogy a nagy technikai újításokat tartalmazó termékek elérhetővé válásakor általában nem érdemes rögtön kinyitni a pénztárcát. Ennek két fő oka van: egyrészt az első néhány évben rendkívül drágák az új típusú termékek, másrészt pedig jó eséllyel kiforratlanok is, gyermekbetegségekben szenvednek.

Ezt most az okostévés őrületbe a korai időszakban beugrottak is megtapasztalhatják, ugyanis a hónap elejétől kezdve a jelek szerint egyetlen 2013 előtt megvásárolt okostévén, Blu-ray-lejátszón, vagy szórakoztató rendszeren sem működik már a Youtube alkalmazás. Többek közt a Sony, a Samsung, a Panasonic, és az LG termékei is érintettek.

A kellemetlen fordulat oka, hogy ezeken az eszközökön még Flash-alapú a Youtube app. A Google már 2015-ben bejelentette az alkalmazás támogatásának megszüntetését, most június végén pedig ténylegesen megszűnt a támogatás.

Nem világos, hogy az érintett eszközök gyártói képesek lennének-e némi munkával elérhetővé tenni a HTML5-ös Youtube appot a termékeken, bár ez igazából lényegtelen is, hiszen nem hajlandóak már foglalkozni az 5-6 éve aranyáron eladott eszközeikkel.

Természetesen a régi okostévékre ráköthető egy relatíve olcsón beszerezhető androidos médialejátszó, így kerülőúton lehetséges Youtube videókat nézni rajtuk.

