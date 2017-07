Pacemakere küldheti börtönbe a gyújtogatót

Az implantátuma által rögzített adatok inkonzisztensek a vallomásával.

Tavaly szeptemberben leégett a jelenleg 59 éves Ross Compton háza az Ohio állambeli Middletown városában, a tűz során keletkezett anyagi kár körülbelül 400 ezer dollár, azaz bő 107 millió forint. A tűz eloltása után a tűzoltók szándékos gyújtogatásra utaló nyomokat találtak, mire a rendőrség nyomozást indított.

A tűzoltók bizonyítékai mellett Compton vallomása is felettébb érdekesnek bizonyult: a férfi azt állította, hogy a tűz keletkezése után felébredt az álmából, összecsomagolt jó néhány holmit a hálószobájában, majd kitörte az ablaküveget, kidobta a bőröndjét és a táskáit az ablakon, és ő maga is kimászott. Végül még arra is volt ideje és lélekjelenléte, hogy jó néhány nagy és nehéz tárgyát kihurcoljon a háza elé.

A körülményeket figyelembe véve ennek a végrehajtása bárkitől lenyűgöző fizikai és mentális teljesítmény volna, egy erősen idősödő, súlyos szívbetegtől meg aztán főleg.

Idén januárban el is készült a vádirat, Comptont gyújtogatással és biztosítási csalással vádolta meg az ügyész. A férfi ügyvédjének májusban sikerült kidobatnia az összes terhelő bizonyítékot, ám korai volt öröm: az ügyész megszerezte Compton szívritmus-szabályozójának adatait, és megvizsgáltatta egy kardiológussal.

A szakértő szerint a pacemaker által az ügy szempontjából releváns időszakban gyűjtött életjelek teljesen inkonzisztensek Compton vallomásával, továbbá a férfi alapvető egészségügyi állapotából kiindulva is őszintén kétli, hogy képes volna az általa elmondottak végrehajtására.

Compton ügyvédje természetes a pacemakeres bizonyítékot is megpróbálta kidobatni, méghozzá az ügyfelének magánszférájára hivatkozva. A bíró kedden úgy döntött, hogy felhasználhatóak a pacemakeres adatok, elvégre szükség esetén az ügyészek eddig is bármilyen egészségügyi információt elérhettek a munkájuk során.

Az ügy első tárgyalási napja decemberben lesz. Ez az első eset a világon, hogy egy vádlottat a pacemakere által gyűjtött bizonyítékok alapján próbálnak elítéltetni.

