Jól bepöccentek a Pokémon Go rajongói

Katasztrófának bizonyult a játék első hivatalos fesztiválja.

Tavaly ilyenkor a csapból is a frissen kiadott Pokémon Go mobiljáték folyt: a rajongók a szabadban sétálva hajkurászták a Pokémonokat, a többiek pedig próbálták megérteni, hogy mi ez az új őrület. Ugyan az elmúlt hónapokban már alig lehetett hallani a játékról, azonban továbbra is gigantikus rajongótábora van, a fejlesztő Niantic több nagy frissítést is kiadott a játékosbázis megtartása érdekében.

A Pokémon Gót eddig nagyjából 750 millió alkalommal töltötték le, és olyan 1,2 milliárd dollárnyi, azaz

314 milliárd forintnyi bevételt termelt.

Mindezek után nem meglepő, hogy a Niantic kitalált egy hivatalos és nemzetközi „fesztiválsorozatot" a rajongóknak. Az egynapos Pokémon Go Fest most szombaton került először megrendezésre, méghozzá az egyesült államokbeli Chicagóban. A résztvevők pontos száma sajnos nem ismert, de annyi biztos, hogy több ezren mentek el az eseményre.

A játék kegyetlen bevételei és a 20 dolláros belépő ellenére sajnos nem sikerült elég pénzt és figyelmet fordítani a megrendezésére, így totális katasztrófába torkollott az esemény. Az egybegyűltek java először hosszú időn keresztül sorban állhatott a kevés beléptetőpont miatt (egyeseknek állítólag 2 órájukba is beletellett a bejutás), utána pedig nem tudtak játszani a játékkal, ugyanis a relatíve kis helyre összegyűlt rengeteg gamer agyonterhelte a játék szervereit és a helyi mobiltornyokat.

Az ötlet az volt a Niantic részéről, hogy fesztivál területén tartózkodók különleges játékbeli eseményen vehetnek részt. A cég kénytelen volt végül masszívan kiterjeszteni az esemény földrajzi elérhetőségét, hogy a játékosok szétterítésével megoldja a túlterhelésből fakadó problémákat.

A fejlesztőcég bocsánatot kért az enyhén szólva is csalódást keltő produkcióért, felajánlotta a belépők árának visszafizetését, továbbá 100 dollár értékben mikrotranzakciókhoz felhasználható játékbeli pénzt biztosított a résztvevők számára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!