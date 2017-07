A hét legjobb honlapja megmondja, mit főzzünk a hűtő tartalmából

Mindenki járt már úgy, hogy főzés előtt – rosszabb esetben közben – döbbent rá, hogy egy vagy több hozzávaló hiányzik a kinézett recepthez. Az ezzel járó bosszankodás és boltba rohangálás megelőzésére szolgál a MyFridgeFood nevű honlap.

Itt nekünk kell bevinnünk hűtőnk és éléskamránk tartalmát, hogy aztán olyan recepteket kapjunk, amelyeket további vásárlás nélkül is el tudunk készíteni.

Biztos mindenki számára ismerős érzés, amikor éhes és nem tudja, minek lenne érdemes nekiállni. Esetleg a hónap vége szab határt a gasztronómiai kalandokra fordítható összegnek? Befut egy hirtelen vendég, és nem tudjuk, mivel kínáljuk meg; vagy épp megérkezik valaki, akiről tudtuk ugyan, hogy jön, de elfelejtettük, hogy az ma lesz – a sarki éjjelnappalis pedig pont bedobta a törülközőt?

A fenti példák egy része extrém esetnek számít, de a probléma valószínűleg mindannyiunk számára ismerős: amikor ahhoz, amit főzni szeretnénk, nincs meg otthon az összes hozzávaló. Különösen bosszantó ez akkor, amikor gondos keresés és az internet feldúlása után már kinéztük magunknak a receptet, fejben már le is játszottuk a folyamatot, aminek a végén a tányérunkra kerül a finomság.

A MyFridgeFood lényegében megfordítja a folyamatot:

nem nekünk kell a recepthez igazodnunk, annak megfelelően bevásárolnunk,

hanem a recept fog igazodni hozzánk, pontosabban a hozott anyaghoz. Nincs más dolgunk, mint felmenni a oldalára és kiválasztani a listából minden olyan alapanyagot, ami megtalálható a konyhánkban. Általában nem kifejezetten specifikus kategóriákban kell gondolkodni: elég például annyit feltüntetnünk, hogy rendelkezésünkre állnak zöldségek, nem feltétlenül kell megadni, hogy pontosan milyenek.

Az eredmények viszont nagyon is részletesek: a recept mellett ott van a főzési idő, a kalóriaszám, a zsír-, szénhidrát- és fehérjetartalom is. Sőt, rá is szűrhetünk a találatokra, hogy előételt vagy főételt keresünk, netán vegetáriánus vagy húsos falatokra vágyunk. A receptek így értelemszerűen nem túl bonyolultak vagy időigényesek, a legtöbbhöz tényleg csak 3-4 hozzávaló kell. Viszont valószínűleg pont emiatt találhatunk olyan, elsőre furcsának tűnő kombinációkat is, mint például a kólában és paradicsomszószban sütött csirkehús.

Ha nagyon kevés hozzávalót adtunk meg, akkor sem maradunk recept nélkül, ilyenkor is kapunk találatokat. Ebben az esetben az oldal az eleve kevés hozzávalóból építkező receptek végén azt jelzi, hogy melyik alapanyag az, amelyik hiányzik.

Ha hirtelen ötlettől vezérelve akarunk nekivágni a főzésnek, de semmiképp nem szeretnénk ehhez plusz köröket futni akár csak a sarki kisboltig is, akkor érdemes megnézni, mit ajánl a MyFridgeFood a meglévő alapanyagaink alapján. Ezután pedig már csak rajtunk múlik, hogy teljes mértékben ragaszkodunk a kapott recepthez, vagy bevetjük a saját fantáziánkat is a még érdekesebb és finomabb végeredményért.

