Ellopták a fejlesztőjétől a Chrome-kiegészítőt

Azonnal el kell távolítani a CopyFish beépülőt a böngészőből.

A Google Chrome bővítményáruháza sajnos már alapvetően is csordultig van enyhén szólva is kétes szándékú és minőségű beépülőkkel, emellett pedig időnként előfordul, hogy ténylegesen jó beépülők is rosszindulatúvá válnak. Az esetek döntő többségében ez úgy működik, hogy homályos alakok megvásárolják a bővítményeket az eredeti fejlesztőktől, majd teleaggatják azokat reklámokkal, esetleg adatlopásra tervezett funkciókkal.

A képek, videók, és PDF-ek esetén optikai karakterfelismerési funkciót nyújtó CopyFish jóval szokatlanabb módon került rossz kezekbe, jelen esetekben konkrétan egy bűnöző kezébe.

A fejlesztői csapat egyik tagja még a múlt hónap végén kapott egy elég meggyőzőnek tűnő e-mailt a Google-től, miszerint a fejlesztői szabályzat megsértése miatt el fogják távolítani a bővítményt a Chrome Internetes Áruházból. Volt a levélben egy link, amelyre rá kellett kattintani a probléma részleteinek megismerése érdekében.

Sajnos nem a Google küldte a levelet, klasszikus adathalász e-mail volt. A becsapott fejlesztő átadta a bűnözőknek azt a fejlesztői Google-fiókot, amelyen keresztül fel lett töltve a CopyFish az áruházba, röviddel később pedig a bűnöző átmozgatta a bővítményt a saját fiókjába.

Ezzel a fejlesztők elveszítették az irányítást a bővítményük Google Chrome-hoz készült változata felett: nem tudják letiltani az áruházban való megjelenítését, és frissíteni sem képesek.

A hatalomátvétel után a bűnöző gyorsan kiadott belőle egy új verziót, az automatikusan települő frissítés reklámokat és spameket kezdett el megjeleníteni a CopyFish felhasználóinál.

Hírünk írásakor a CopyFish továbbra is elérhető volt a Chrome áruházából, a felhasználóinak az azonnali eltávolítását javasoljuk.

Az eltávolítás menete: Chrome főmenü → További eszközök → Bővítmények, a megjelent lapon rá kell kattintani CopyFish melletti kuka ikonra, és jóvá kell hagyni az eltávolítást.

