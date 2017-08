Gőzerővel készülnek a fejlesztők az Xbox One X rajtjára

Ez első naptól kezdve több tucat játék lesz képes kihasználni az erősebb hardvert.

Vélhetően remek utolsó negyedéves eladásokat produkál majd a Microsoft konzolos divíziója, hiszen novemberben piacra kerül az eddigi Xbox One modelleknél sokkal erősebb Xbox One X játékkonzol. Nem lesz olcsó, de a 499 eurós áráért cserébe a vásárlók legalább már a forgalmazás első napjától kezdve képesek lehetnek érdemben kihasználni a plusz lóerőit.

A NeoGaf fórumozóinak (via Neowin) gyűjtése alapján a fejlesztők már 80-nál is több játék esetében erősítették meg az „extra" Xbox One X-támogatást.

A kérdéses játékok sima Xbox One helyett Xbox One X-en futtatva vagy szebbek lesznek, vagy jobb teljesítménnyel futnak, esetleg a kettő egyszerre. A játékok bő fele ráadásul már piacra is került, ezek egy utólagos és ingyenes javítással kapják meg az Xbox One X-es extráikat.

A jövőben piacra kerülő játékok:

Agents of Mayhem

Anthem

Ashen

Assassin's Creed: Origins

Black Desert

Chess Ultra

Code Vein

Conan Exiles

Crackdown 3

Deep Rock Galactic

Destiny 2

Dragon Ball Fighter Z

Evil Within 2

F1 2017

Far Cry 5

Farming Simulator 18

FIFA 18

Fortnite

Forza Motorsport 7

Hello Neighbor

Killing Floor 2

Life is Strange: Before the Storm

Madden NFL 18

Metro Exodus

Middle Earth: Shadow of War

NBA 2K18

Need for Speed Payback

Ori and the Will of the Wisps

Path of Exile

Playerunknown's Battlegrounds

Project Cars 2

Raiders of the Broken Planet

Sea of Thieves

Star Wars Battlefront II

State of Decay 2

Super Lucky's Tale

The Artful Escape

The Last Night

Wolfenstein: The New Colossus

Az utólagosan patchet kapó játékok:

Ark: Survival Evolved

Astroneer

Battlefield 1

Dead Rising 4

Dishonored 2

DOOM

Dovetail Games Euro Fishing

Elder Scrolls Online

Elite Dangerous

Everspace

Fallout 4

Farming Simulator 17

Final Fantasy 15

For Honor

Forza Horizon 3

Gears of War 4

Halo 5

Halo Wars 2

Hitman

Homefront: The Revolution

Injustice 2

Killer Instinct

Mantis Burn Racing

Minecraft

Outlast 2

Paladins: Champions of the Realm

Portal Knights

Pure Chess

Resident Evil 7

RiME

Rocket League

Skyrim SE

Slime Rancher

SMITE

SUPERHOT

Tekken 7

The Surge

Titanfall 2

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Warhammer: End Times - Vermintide

We Happy Few

Witcher 3

World of Tanks

