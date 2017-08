Megérkezett a Google Allo böngészős változata

Persze nem úgy működik, mint ahogy azt bárki gondolná.

A számítástechnikai ipar egyik legnagyobb újkori viccét a Google csevegőszolgáltatásokkal való küzdelme jelenti. A vállalat még 2005-ben mutatta be az elsőt, a Talk chatelésre és hanghívásra is lehetőséget biztosított. Ezután jött a Hangouts, amely már videós csevegésre is használható volt. A Google úgy döntött, hogy ismeretlen oknál fogva ez így mégsem lesz jó, és bemutatta mellette a chatelésre kitalált Allót, és a hanghívásra tervezett Duót. Ezen felül idén jött még a Chat és a Meet is, amelyek az Allo és a Duo üzleti változatai.

A legújabb fejlemény, hogy körülbelül elérhetővé vált az Allo webes változata, így már nem csak Android és iOS rendszerű mobileszközökön használható a chatszolgáltatás.

Persze nem úgy működik, mint ahogy azt bárki elvárná: meg kell nyitni a weblapját, majd az okostelefonos Allo alkalmazásban be kell olvastatni a képernyőn megjelent QR-kódot, mire a böngészőben betöltődik a chatelőfelület.

Nem, mi sem értjük, hogy ez miért így van.

További rossz hír, hogy jelenleg csak az Allo androidos kliense képes beolvasni a webes felületen lévő QR-kódot, a webes felület pedig kizárólag a Google Chrome böngészőben használható.

Az Allo webes felülete az elvárt módon néz ki és működik, már ha sikerül venni a betöltéséhez szükséges akadályokat.

