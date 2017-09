Elítélték egy svéd feliratgyűjtő portál alapítóját

Sértik a szerzői jogot a fanok által a filmekhez és sorozatokhoz készített anyagok.

A jelek szerint egész hatékonyan érvényesítik az akaratukat a svéd jogvédők, a The Pirate Bay társalapítóinak elítéltetése után most egy feliratokat gyűjtő portál alapítójával is elbántak. Az Undertexter körülbelül egy évtizeden át az ország legnagyobb efféle webhelye volt, a felhasználók szabadon feltölthették rá a filmekhez és a sorozatokhoz készített saját felirataikat, hogy az idegen nyelveket nem beszélő svédek is élvezhessék az internetről letöltött mozgóképeket.

A portál 2013-ban szűnt meg, miután Hollywood nyomására a svéd rendőrség lefoglalta a szervereit. Eugen Archy alapító bevallása szerint nem gondolta volna, hogy zűrbe keveredhet az Undertexter miatt, hiszen kizárólag rajongók által készített feliratok voltak letölthetőek róla, jogi védelem alatt álló kép- és hanganyagokat nem kínált a felhasználóknak.

Nagyot tévedett, az ügyében eljáró svéd bíró szerint a feliratok önmagukban is jogsértőek voltak.

Ugyan szó szerint több millió felirat volt elérhető a portálon, azonban az ügyész csupán 74 darab gondosan kiválasztott felirat miatt indított eljárást, hogy lehetőség szerint semmi se árnyalja a tárgyaláson használni kívánt érvelését.

A jelenleg 32 éves Eugen Archy megúszta egy pénzbüntetéssel, bár nem kevéssel: a bíró 217 ezer svéd korona (bő 7 millió forint) kártérítés megfizetésére kötelezte, az összeget elméletileg képes lesz kifizetni az Undertexteren keresztül érkezett bevételből. Az ítélet még nem jogerős, azonban egyelőre nem világos, hogy élni fog-e a fellebbezési jogával.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!