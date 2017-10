Több nagy Android-frissítést kaphatnak majd a mobilok?

Háromszorosára nőtt a Linux LTS rendszermag támogatási ideje.

Az androidos okostelefonok többsége meglehetősen minimális szoftveres támogatásban részesül, a piacra dobásuk után általában másfél évig lehet számítani arra, hogy új biztonsági és stabilitási javításokat, vagy ne adj' isten nagy Android-frissítést kapjanak. A prémium kategóriás készülékek esetében persze ennél hosszabb a támogatási időszak, de hát a mobilozók többsége megfizethető készülékeket használ.

A mobilok aránylag rövid terméktámogatási idejének számos oka van, az egyik ritkán hangoztatott problémát az Android által használt Linux-rendszermag (kernel) jelenti. A piacra kerülő mobilokon a Google és a mobilgyártók garantáltan üzembiztos változatot szeretnének használni a kernelből, így előszeretettel az éppen aktuális, hosszan támogatott (LTS) kiadásra esik a választásuk.

Sajnos a Linux kernel esetében a hosszú támogatási ciklus eddig csupán két évet jelentett.

A termékfejlesztési sajátosságoknak köszönhetően mire egy kiválasztott Linux-rendszermag ténylegesen megjelenik a boltok polcaira kerülő mobilok szoftverében, addigra az a rendszermag általában már a támogatási ciklusának a vége felé jár. Ez a Google és a mobilgyártók szempontjából kellemetlen, hiszen a támogatás megszűnése után kénytelenek maguk integrálni a javításokat a kernelekbe, ami meglehetősen erőforrásigényes munka.

A helyzet ugyan a havi biztonsági javítások kiadását is megnehezíti, de valójában a nagy Android-frissítések elkészítését teszi csak igazán problémássá. Ezért is van az, hogy a mobilgyártók realisztikusan legfeljebb egy-két nagy Android-frissítést hajlandóak elkészíteni a készülékeikre: utána már nem csak az Android saját komponenseinek frissebb verzióit kellene betenniük a frissítésekbe, de még a telefonok szoftverében lévő kernelt is le kellene cserélniük egy újabbra, ami extra erőfeszítés.

Most kiderült, hogy innentől kezdve a hosszan támogatott Linux rendszermag a korábbi kettő helyett hat éven keresztül kap majd frissítéseket.

A változtatás a már elérhető 4.4-es kiadástól kezdve érvényes.

Mindez a Google egyik mérnöke szerint azt jelenti, hogy a jövőben a mobilgyártók egy-kettő helyett akár négy jelentős Android-frissítést is kiadhatnak majd a mobiljaikra.

Persze még kiderül, hogy ezt üzletileg mennyire tartják majd racionálisnak a mobilgyártók.

