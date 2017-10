Találó funkciót kaptak egyes londoni telefonfülkék

Egy vállalat telefonjavító műhelyekként használja a helyiségeket.

Világszerte egyre kevesebb telefonfülkét látni az utcákon, a mobiltelefonoknak köszönhetően mára szinte teljesen irrelevánssá váltak. Egy idő után általában nagy csendben eltűnnek az utcákról, a helyi járókelők pedig rendkívüli sebességgel el is felejtik, hogy az üresen álló helyeken egykoron telefonfülkék voltak.

A briteknél egy picit más a helyzet, hiszen a klasszikus vörös telefonfülkék abszolút ikonikusak, így az emberek nem is nagyon szeretnék, ha eltűnnének. Éppen ezért is rendkívül népszerű az újrahasznosításuk ötlete, például egyszemélyes irodákként, bankautomaták tartóiként, és aprócska üzletekként is sikerült már új életet lehelni a fülkékbe.

A CBC beszámolója alapján egy londoni cég most különösen helyénvaló tűnő módon kezdte el újrahasznosítani a fülkéket:

telefonjavító műhelyeket hozott létre bennük.

Rob Kerr, a LoveFone társalapítója és ügyvezetője szerint a körülbelül 1 négyzetméteres helyiségek teljesen megfelelnek a célra, elvégre apró kütyüket javítanak bennük, nincs szükség hatalmas helyre. Az áramellátás és az internetkapcsolat nem jelent problémát, a biztonsági kamera és a fűtés telepítése pedig könnyen megoldható.

Kerr szerint a legnagyobb gondot a mellékhelyiség hiánya jelenti, de szerencsére London tele van kocsmákkal; ingyenes javításokért cserébe eddig mindig sikerült megegyezni a tulajdonosaikkal a mellékhelyiségeik használatáról.

