Már tesztelhető a jövőre érkező Windows 10

Nem vesztegeti az időt a Microsoft, tölthető a márciusi kiadás korai előzetese.

Jövő hét kedden elérhetővé válik majd a Windows 10 idei második nagy frissítése, a Fall Creators Update. Az operációs rendszert kétféle módon lehet majd installálni a már Windows 10-et futtató PC-kre: egyrészt tiszta telepítéssel, másrészt pedig a Windows Update-en keresztül. Erre a témára még visszatérünk, amint elérhetővé válik a rendszer.

A lényegre rátérve a Microsoft nem vesztegeti az időt, a vállalat megkezdte a Windows 10 jövő márciusban elkészülő következő gigantikus frissítésének tesztelését.

A Windows Insider programban lévő egyes önkéntes tesztelők valójában már augusztus végén megkapták a következő nagy kiadás legelső publikus előzetesét (ehhez aktiválniuk kellett a Skip Ahead opciót a Windows Update-ben), azonban most a normál fast ring kiadási csatornában lévőkhöz is megérkezett az első jövő évi verzió. Jelen pillanatban a fast ringesek és a Skip Aheadet aktivált tesztelők is ugyanazt a build 17017 verziójú előzetest nyúzhatják.

A Microsoft szerint egyelőre nem érdemes komoly újításokra számítani, de már a build 17017-ben is akad pár érdekesség:

a Cortana értesítései a saját felülete helyett már a Műveletközpontban jelennek meg;

a Cortana képes érdeklődésen és szokásokon alapuló gyűjteményeket létrehozni (a fenti videó ellenére számunkra egyelőre nem teljesen tiszta, hogy ez pontosan mit jelent és hogyan működik);

továbbá a PC bekapcsolásakor automatikusan elinduló programok a Feladatkezelő mellett már a Gépházban is kezelhetőek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!