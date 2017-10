Kigyulladt egy Apple iPhone 8

Az eddigi akkuhibák csak az előlap kitolását eredményezték.

Tavaly a Samsung óriási anyagi és megítélésbeli károkat szenvedett a Galaxy Note 7-es fiaskóval: először csak visszahívta a tűzveszélyes modellt egy akkucserére, majd később véglegesen vissza kellett vennie azt a vásárlóktól. A problémát az jelentette, hogy a mérnökök túlságosan nagy méretű akkut suvasztottak be a készülék házába, így az a hétköznapi fizikai hatásoktól is zárlatossá válhatott.

Néhány nappal az Apple iPhone 8 piacra kerülése után hasonló beszámolók érkeztek: az egyik vásárlónál töltés közben megduzzadt az akku és kinyomta az előlapi panelt a telefonból, míg egy másik ügyfél azt állította, hogy már alapvetően ilyen állapotban vette ki a mobilt a gyári csomagolásából. Az időközben eltelt olyan két hétben további beszámolók érkeztek a problémáról, azonban egészen eddig senki sem állította, hogy a Note 7-hez hasonlóan kigyulladt volna a készüléke.

Az Oriental Daily beszámolója alapján (via WCCFTech) most ez is megtörtént egy kínai nőnél. A cikk szerint az egyik este lefekvés előtt rátette a töltőre az iPhone 8-asát, majd a reggeli a felébredésekor füst szálldogált ki az eszközből, továbbá pattogó hangokat hallatott. Erre jól leöntette egy pohár vízzel (ami hiba volt, elektromos tüzet szigorúan tilos vízzel oltani), és kihúzta a töltőt a fali konnektorból.

Xiaomin állítása szerint értesítette az Apple-t a problémáról, és reméli, hogy kap majd helyette egy másik iPhone 8-at.

Sajnos az Apple hírünk írásáig semminemű hivatalos tájékoztatást sem adott az akkupanaszok kapcsán, így továbbra sem világos, hogy mi okozza a gondot, és hány készülék tekinthető veszélyesnek.

