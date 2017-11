Ingyen emeli a minimum sávszélességet a UPC

Az érintett ügyfeleknek nem jelent többletköltséget a sebességnövelés, és azt külön igényelniük sem kell, mivel a UPC központilag állítja be a módosítást.

Gyorsabban netezhetnek mostantól azok a UPC ügyfelek, akik eddig másodpercenként 15 és 60 megabit közötti sebességgel kapcsolódtak az internetre, és műszakilag megvalósítható náluk a sávszélesség 120 megabitre történő emelése. A szóban forgó ügyfelek többsége jellemzően 30 megabites letöltési sebességgel netezett eddig, hiszen számos díjcsomagban hosszú ideig ez volt a leginkább elterjedt sávszélesség.

A UPC most automatikusan 120 megabitesre állítja át náluk a szolgáltatást, méghozzá úgy, hogy mindeközben havidíjuk és a szerződésükben foglalt egyéb feltételek is változatlanok maradnak. A jó hírről e‑mailben és a számlalevélen is értesíti a szolgáltató az érintett ügyfeleket, amelyben arról is tájékoztatják őket, hogy a módosítást központilag állítják be, ezért nekik semmilyen tennivalójuk nincs, csupán hátradőlni és élvezni az eddigihez képest többszörös sebesség élményét.

A sebességnöveléssel megközelítőleg 120 ezer előfizetőjének nyújt még intenzívebb online élményt a UPC. Szeptemberben, a Happy Home ajánlatok bevezetésekor már bejelentették, hogy az új szolgáltatások megrendelői számára másodpercenként 120 megabit lesz a belépő sebesség, mostantól pedig a korábban szerződött ügyfelek jelentős részének sebességmérője is ezt az értéket mutatja majd. Azon ügyfelek számára, akiknél műszaki vagy valamilyen egyéb okból egyelőre nem lehetséges a sebességnövelés – így például a Digitális Jólét Alapcsomagot használók számára – a UPC igyekszik a jövőben megvalósítani a fejlesztést.

