Ötletek a Mikulásnak, hogy mit hozzon a puttonyában

Noha a Mikulás már elindult Finnországból az ajándékhalommal a szánján, azért még van egy kis idő, amíg ideér. Lehet még neki szólni, hogy szerezzen be ezt-azt, úgyhogy most egy pár tippel szolgálunk azoknak, akik még nem gondoskodtak megfelelően a gyerekek ajándékairól. Persze ezeknek az elektronikai termékeknek valószínűleg a felnőtt gyerekek is örülnének.

Drónok harca

A gyerekeknek vagy kezdőknek szánt, olcsóbb repülő robotok kínálata ma már óriási, és ebben megtalálhatóak a különlegesebb darabok is. Ilyen a Fleg szettje is, amely egyszerre két drónt tartalmaz, és az egészben az a pláne, hogy ezek rendelkeznek beépített infravörös ágyúval, amivel képesek egymást levadászni. Na nem kell arra gondolni, hogy a megvásárolt repcsit tényleg atomjaira szaggatja a fénysugár, hiszen csak arról van szó, hogy ha az egyiket négyszer "eltalálják", akkor az automatikusan leszáll.

Magyarul szuper kis légi csatákat lehet velük nyomni, de persze ha valaki egyedül van, akkor magában is röpködhet, úgy is elszórakoztathatja magát.

Az irányításhoz egy külön távvezérlő jár, tehát nem egy mobillal kell szerencsétlenkedni. A madárkák tudnak trükköket is, egy gombnyomásra például dobnak egy bukfencet a levegőben, vagy ide-oda bucskáznak, mintha részeg lenne a pilóta.

A masinák repülési ideje 7 perc, ez után le kell szállniuk energiát tankolni az akkumulátoraikba, szóval azért órákon át tartó égiháborúról nem lehet szó, de ez talán nem is baj. A szokásoknak megfelelően a kvadrokopterek rendelkeznek védőkerettel, így akkor sem törik darabokra a propellerük, ha véletlenül belecsapódnak a könyvespolcba, vagy nekivezetik őket a falnak.

Még több információ a Fleg dróncsataszettjéről.

Éjjeli bagoly

Első látásra csak egy aranyos bagoly babának tűnik, amely minden gyerekszobának díszére válhat, de Lou ennél többet is tud, hiszen gyerekszobai lámpaként és éjjeli fényként is használható. Ráadásul külön vezérelhető a fehér gyűrűbe, és a madárba épített LED, tehát akár az is elérhető, hogy csak egy karika, vagy maga a Bagoly világítson a sötétben. Ez utóbbi pedig kifejezetten remek látványt nyújthat, hiszen tényleg olyan, mintha egy lila állat lebegne a szobában. Az pedig tényleg hab a tortán, hogy a fény ereje három fokozatban állítható.

Extrákat is kínál, hiszen beprogramozható az időzített kikapcsolás. Emellett van beépített hangérzékelője, azaz beállítható, hogy ha éjjel felsír vagy felkiált a gyerek, akkor automatikusan felgyulladjon a fény, ami értelemszerűen nyugtatólag hathat, és a szülő sem esik arcra, amikor a szobába berohanva megbotlik egy ottfelejtett játékban. A bagolynak a működéshez szerencsére nem egereket, pockokat kell adni, beéri a hálózati áramforrással vagy akár két ceruzaelemmel is.

Még több információ Louról.

Építőjáték + programozás + távirányítós autó = Menő!

A legót és az ahhoz hasonló építőjátékokat a legtöbb gyerek szereti, ráadásul ha az egészet sikerül megfejelni egy kis robotikával, illetve programozással, az eléggé nyerő receptnek tűnik. A Jimu pedig pont ezt vette elő a KarBot névre hallgató termékénél, ami élőben is meglehetősen meggyőzőnek tűnik.

A kit 3 darab nagy precizitású digitális szervomotort, illetve 293 szabadon összeilleszthető elemet tartalmaz.

Ezekből építhetőek meg az útmutató alapján az egyes, autóra hasonlító modellek, ám ha valakinek úgy jobban tetszik, akkor a saját fantáziájára hagyatkozva, kreativitását kiélve is alkothat új masinákat. A járgányok mozgatása és a velük való játék meglehetősen látványos, hiszen az okoseszközön előre összehangolt mozgásformák is kiválaszthatóak, de lehetőség van egyedi mozgáskombinációk programozására is, valamint persze az eszköz szabadon is irányítható. Ha valaki pedig ennél többre kíváncsi, akkor annak is egyszerűen utánanézhet, hogy a megalkotott robotjának, járművének a működése hogyan is néz ki szöveges, programozói nyelven.

Mint minden más Jimo termék, ez is biztonságos, tartós és környezetbarát anyagokból készül. A cég létrehozott egy közösségi portált is, ahova feltölthetőek, és ezáltal megoszthatóak a robotok kalandjairól készült fényképek. Itt emellett értelemszerűen kapcsolatot lehet építeni a világ bármely más pontján élő Jimu-tulajdonossal, meg lehet osztani a tapasztalatokat, és tanácsot is lehet kérni.

Még több információ a Jimu KarBotról.

Még két ötletért lapozzon!