Még egy hónapja sem jelent meg a nívós Call of Duty széria legújabb játéka, máris gondok vannak a szerverekkel.

A Sledgehammer fejlesztőcsapat által megalkotott rész ismét visszanyúl a Call of Duty gyökereihez, egész pontosan a második világháborúhoz. A reneszánsz minden bizonnyal felcsigázta a rajongókat, hisz nem sokkal a megjelenés után sorra érkeztek a hibajelentések és panaszok a többszemélyes játékmódot és a szervereket illetve. Noha döcögősen indult a szekér, a Sledgehammer állítása szerint már most milliókra rúg a játékosok száma. A fejlesztők köszönetüket fejezték ki posztjukban a magas érdeklődésért, valamint megígérték a játékkal kapcsolatos gubancok javítását.

Elsődleges célunk a létező legjobb online élmény garantálása.

Még nem tartunk ott, de nem is pihenünk, amíg el nem érjük. Csapatunk megállás nélkül dolgozik az ügyön, és szeretnénk megosztani veletek a dolgok jelenlegi állását."

Az előző heti frissítés kettős hatással volt a szerverek állapotára, épp ezért a Sledgehammer felfüggesztette a dedikált szervereket, és áttért a P2P felállásra. Bár ez sokat javított az online játékélményen, gyorsabbá téve azt, számtalan kisebb irritáló problémának adott helyet, amik miatt sokkal könnyebben dühbe begurulhatnak a játékosok.

Egy szó, mint száz, mindenki a dedikált szervereket preferálja, és a Sledgehammer ígéretet tett ezek visszahozatalára és biztosították a rajongókat, hogy jelenleg ez élvezi az elsődleges prioritást. A fejlesztőcsapat már most teszteli a dedikált szervereket, persze csak szűk körökben, az Egyesült Államok területén. A kapott adatok és diagnosztikák segítségével végleges, tartós megoldásra számítanak rövid időn belül.

Van egy másik gond a Call of Duty WW2 játékával, és ez nem más, mint a csatlakozási probléma.

Nem egy játékossal fordult már elő, hogy egyszerűen megszakadt a kapcsolat gépe és a szerver között.

A stúdió szerencsére már megtalálta a baj gyökerét, és már készen áll a patch mind Xbox One és PS 4 platformokra.

A Sledgehammer bevallotta, hogy a „Headquarters" játékmód sem muzsikál úgy, ahogy azt a fejlesztőcsapat elképzelte. Eredetileg egy közösségi helynek szánták, ahol a játékosok összegyűlhetnek szerte a világból, de előző héten a Sledgehammer egyjátékos móddá változtatta a szerverek jelenlegi állapota miatt. Bár manuálisan be lehet hívni barátokat, a "Headquarters" még bizonytalan ideig egyjátékos módban marad.

Végezetül, a Sledgehammer külön üzent a PC-s közösségnek, biztosítva őket a felől, hogy az ő visszajelzéseiket is figyelembe veszik. A PC-re szánt frissítés már készen is van, de még nem akarják megjeleníteni addig a pillanatig, míg a fentebb leírt problémákat ki nem javították.

