Gyors és szép az új Firefox Quantum

Bemutatkozott a Firefox új, Quantum nevet kapott kiadása, amivel kívül-belül alaposan megújult a böngésző. A végeredmény ígéretes, de vajon ez elég lesz a Chrome megszorongatására?

Habár egy időben a Mozilla, majd a Firefox volt az Internet Explorer legnagyobb riválisa a PC-s böngészők piacán, a Google színre lépésével minden megváltozott. A Chrome mára gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált, a Firefox pedig nem csak a piaci részesedését tekintve maradt le, hanem a fejlesztésekben is.

Egészen mostanáig. Több hónapos munka után ugyanis megjelent a Firefox Quantum, ami már a névváltással és a logó felturbózásával is igyekszik tudtunkra adni, hogy itt most valami komolyabb dolog történt, nem csak kívül, hanem belül is.

Persze elsőre mindenki a felhasználói felülettel találkozik majd, ami teljesen megújult, és kifejezetten gusztususra sikerült. Az elvárásoknak megfelelően nagyon minimalista, ugyanakkor mégis szép, kellemes használni, és mellette olyan a Chrome, mintha kicsit a múltban ragadt volna. Ráadásul minden nagyon egyértelmű, a különböző opciók logikus helyen vannak, így még ha másik böngészőről váltunk, akkor sem lesz gond megszokni.

De talán még a külsőnél is fontosabbak a belső változtatások. Aki szeret a Chrome-ban sok fület megnyitva tartani, az tapasztalhatja, hogy milyen hamar képes megtölteni a böngésző a számítógép memóriáját (főleg, ha 4GB vagy kevesebb RAM van a gépünkben). A Firefox Quantum azt ígéri, hogy 30%-kal kevesebb memóriát eszik a nagy konkurensnél, ráadásul kifejezetten a modern, többmagos processzorokhoz optimalizálták a működését, így sokkal gyorsabb is lehet (ezt a szintetikus tesztek egyelőre alá is támasztják).

Lenullázták a böngészőhöz telepíthető kiegészítőket is: a sebességet és a stabilitást szem előtt tartva készítettek egy új API-t ami ellen a programózknak mostantól kódolniuk kell, így a régi kiegészítők nem fognak működni, ameddig azokat nem módosítják megfelelően a készítőik.

Az új Mozilla Quantum már letölthető PC-re, és az egységesített új felületet megkapták a mobilos verziók is - azonban az új motort még nem, azokra iOS-en és Androidon még egy kicsit várni kell.

