Járőrözzön az ön lakásában is a Star Wars rohamosztagosa

Habár ez a kis rohamosztagos nem éppen félelmetes, azért mégis rendkívül látványt nyújthat, ahogy őrködik a szobában, és szól, ha betolakodót észlel.

A kínai UBTECH Robotics egyik termékével már volt szerencsénk élőben találkozni, amikor is az egyik, kifejezetten gyerekeknek szánt Jimu robotjukat raktuk össze két órányi kemény munkával, majd az egész szerkesztőség a csodájára járt.

Ugyanez a vállalat most úgy gondolta, hogy ideje lenne a lényegre térni, és elhozni nekünk, azt amire mindig is vágytunk: egy két lábon járó, rohamosztagos ruhába öltöztetett robotot, pontosan ugyanolyat, amilyet az új Star Wars-filmekben is láthatunk (vagyis már nem a birodalmi, hanem az Első Rend-féle változatot).

A kis robot egyik legszórakoztatóbb funkciójának az tűnik, hogy kijelölhetünk neki egy területet, ahol aztán járőrözni kezd, és reagál a betolakodókra. Kíváncsiak lennénk, hogy milyen kapcsolatba kerülne a macskákkal és a kutyákkal.

Ezen kívül beprogramozhatunk neki három különböző arcot, amiket aztán képessé válik felismerni, és más-más módon reagálni rájuk. Mivel a robot ugyanúgy programozható, mint az általunk tesztelt társa, ezzel biztos ki lehet hozni néhány mókás szituációt.

Ráadásul, ha a telefonunkhoz kapcsoljuk, akkor még kevert valóságos (AR) játékokat is kipróbálhatunk, melynek keretein belül meg kell védenünk az Első Rendet az Ellenállóktól. Sajnos erről egyelőre nincs videónk, pedig rendkívül szórakoztatóan hangzik.

