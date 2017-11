Hodor, a Trónok harca böszme hőse szombaton Budapesten lesz

A hétvégi XBOX ONE PlayIT Show minden eddiginél több családi- és sportprogrammal, továbbá a Trónok harca filmsorozat két sztárjának közönségtalálkozójával vár mindenkit Kelet-Közép-Európa legnagyobb játékkiállításán és vásárán. A helyszínen a PlayIT napi programjait követően, az esti órákban különleges, nagyzenekari koncerteken lesznek a Trónok harca sorozat filmzenéi, valamint közkedvelt videójátékok dallamaival.

A tavaszit is felülmúlhatja a mostani

Tavasszal is több ezren voltak a budapesti PlayIT Show-n, ahol klasszikus és új játékok mellett népszerű fantasy- és mangakarakterek mellett youtuberekkel is találkozhattak a rajongók. Sokak szerint cukiság, viccesség és a videók folyamatos készítése kell a sikerhez. Erről kérdeztük a 100 ezer követővel rendelkező Bogos Csabát is.

A 2015-ben SuperBrands díjjal elismert PlayIT Show nemcsak gamerek, hanem minden játékot, mozgást és szórakozást kedvelő felnőtt és gyereknek tartogat programot. A Hungexpo területén, 44.000 négyzetméteren összesen 180 programhelyszín, 150 előadás, YouTuberek, Esport, cosplay, rengeteg verseny, sportolási lehetőség és akció között válogathatnak a látogatók.

Az XBOX ONE PlayIT Magyarország és a régió egyik legnagyobb és legnépszerűbb gamer- és IT-rendezvénye.

Idén akár ötvenezer fős is kint lehet. Novemberben a szervezők minden eddiginél több gyermekes családot is várnak. A legnépszerűbb számítógépes és hagyományos játékok mellett sportprogramok is lesznek: az érdeklődők kipróbálhatják a hoki-kapuralövés és a mászófal, a Batak-reflexfal, a Lastertaget és sok más mozgáslehetőséget is.

Hodort is elhozták

Novemberben a Trónok Harca-rajongók személyesen találkozhatnak a Hodort alakító Kristian Nairnnel, és a Meera Reedet alakító Ellie Kendrickkel. A PlayIT-et követően, az esti órákban, kiegészítő eseményként a Trónok harca filmsorozat zenéi, és a legismertebb videójátékok dallamai két különleges komolyzenei koncerten is hallhatóak lesznek, melyekre a külön belépőjegyek már kaphatóak.

Társadalmi Felelősségávllalás

Az XBOX ONE PlayIT Show évek óta társadalmi felelősségvállalási törekvésekkel is kiegészül. „PlayIT Charity" néven a show szervezői és látogatói rendszeresen gyűjtenek adományokat és felajánlásokat jótékony célokra, az előzetes tervek szerint például a novemberi PlayIT segítségével kórházban fekvő, beteg gyerekek, illetve rászoruló családok részesülhetnek majd támogatásban. „Game Art" néven a rendezvény részeként képzőművészeti pályázatok és kiállítások valósulnak meg; a show-hoz kapcsolódó, „Mozdulj, Gamer!" nevű mozgalomnak pedig az a célja, hogy a naponta több órát számítógép előtt ülő fiatalokat felállítsa a székből és vonzó sport-, szabadidős és közösségi programokat kínáljon nekik.

Fontosnak tartjuk, hogy saját lehetőségeinket kihasználva segítsünk abban, hogy a világunk kicsit jobbá váljon.

Hiszünk abban, hogy adni jó, ezért indítottuk ezt a három kezdeményezést, amelyekkel a novemberi PlayIT-en is igyekszünk támogatni a fiatalokat, illetve a rászorulókat" – mondja Csanda Gergely, a PlayIT főszervezője.

Tanácsadás a szülőknek

A novemberi PlayIT Show egyik kiemelten fontos, új szolgáltatásaként a szervezők a helyszínen gyakorlati tanácsadást nyújtanak majd az érdeklődő szülőknek a számítógépes- és mobileszközök gyerekbarát, illetve biztonságos használatával kapcsolatban. „Természetes, hogy a PlayIT Show után, otthon is minden szülő szeretné játék közben biztonságban tudni a gyermekét. Éppen ezért a helyszínen a PlayIT munkatársai segítenek letölteni az érdeklődők saját digitális eszközeire a korhatár-besoroláson és tartalomosztályozáson alapuló szülői felügyeleti eszközöket, és elvégezni a szükséges beállításokat" ─ mondja Csanda Gergely.