A szerencsejáték-ipar ölheti meg a gamerek új rémét?

Már két országban is vizsgálják, hogy szerencsejátéknak minősül-e a loot box.

Idén sem maradt óriási indulatokat keltett dráma nélkül a videojáték-ipar. A komoly gamerek legnagyobb nyűgét jelenleg a teljes áron forgalmazott, számítógépes és konzolos single player játékokat elárasztó mikrotranzakciók jelentik, egész pontosan azoknak a loot box formája. A loot boxok esetében a játékosok zsákbamacskát vásárolnak, hiszen a klasszikus mikrotranzakciókkal ellentétben a vételi ár kifizetésekor nem tudják, hogy milyen tárgyakat vagy erőforrásokat kapnak majd a pénzükért cserébe.

A nemrég megjelent játékok közül például a Middle-earth: Shadow of War, az Assassins's Creed Origins, a Star Wars Battlefront II, továbbá a Need for Speed Payback tartalmaz valódi pénzért megvásárolható loot boxokat.

A PC Gamer beszámolója alapján a játékosok váratlan helyről kaphatnak segítséget a loot boxok elleni háborújukban:

a szerencsejáték-ipart szabályozó hatóságok

elsőként Belgiumban, most pedig Hollandiában indítottak formális vizsgálatot az üzleti praktika miatt.

A fejleményt egyelőre csak a fent említett Star Wars és Need for Speed játékokat kiadott EA kommentálta. A vállalat szerint egyrészt a mikrotranzakciók megvásárlása teljesen opcionális, másrészt pedig a szerencsejátékoktól eltérően a loot boxokért fizetők garantáltan kapnak valamit a pénzükért cserébe.

Kíváncsian várjuk, hogy az illetékes hatóságok mit gondolnak majd az utóbbi érvről.

