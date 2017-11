Mi kell ahhoz, hogy valaki legyőzze a saját korlátait? Wzt a kérdést feszegeti a Huawei legújabb kampányfilmje, a választ pedig olyan sztárok felvonultatásával igyekszik megadni, mint Hosszú Katinka vagy Robert Lewandowski. A gyártó idén novemberben jelentette be, hogy folytatja együttműködését a háromszoros olimpiai bajnok úszónővel, aki az új Mate Széria hazai márkanagykövete lett. A Huawei új reklámfilmje tegnap óta látható a hazai tévécsatornákon.

„Mitől válik valaki igazán jóvá? Mi kell ahhoz, hogy valaki legyőzze a saját korlátait?" – ezzel a gondolattal indít a Huawei legújabb kampányfilmje, amelyben arra keresi a választ, mi kell ahhoz, hogy valaki elérje az álmait és új perspektívák nyíljanak meg előtte a világban. Erre utal a Mate Szériáról forgatott film záró szlogenje, a „Kitárul a világ" is. Az üzenethez nem is választhatott volna a vállalat Hosszú Katinkánál jobb hazai arcot, hiszen Katinka néhány évvel ezelőtt még a karrierje befejezésén gondolkodott, azóta viszont három olimpiai bajnoki címet is nyert.

A Huawei P10-es szériájának sikere után a vállalat ismét Hosszú Katinkát kérte fel legújabb kampányához. Az együttműködés keretében az úszónő a gyártó vadonatúj modelljét, a Mate 10 Pro-t népszerűsíti.

A kampány mottója Make it possible („Tedd lehetségessé"), számunkra pedig Katinka az egyik leghitelesebb személy, ha a kemény munkáról és a határok folyamatos feszegetéséről van szó. Az Iron Lady sebessége, teljesítménye, állóképessége bámulatos, ahogy ezt a nyári Vizes Világbajnokságon is bizonyította, ezért nem is volt kérdés, hogy őt szerettük volna látni új csúcskészülékünk, a Mate 10 Pro arcaként.

- mondta Ament Amarilla, a Huawei senior marketing managere.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő örömmel vállalta el újra a márkanagykövet szerepét az előző kampány sikere után: „A Huawei és én ugyanazokat a dolgokat tartjuk fontosnak a sportban és az üzleti életben egyaránt. Nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött és remélem, ez az együttműködés is hasonlóan jól alakul majd." Katinka nagyon aktív a közösségi média felületein, ezért a gyártó mesterséges intelligenciával felszerelt készülékeiben a fotózási funkciók számára a legfontosabbak.

A Mate 10 Proban az abszolút kedvencem egyértelműen a duál kamera, amit ismét a Leicával közösen alkottak meg. Fontos, hogy minél több és jobb minőségű tartalom kerüljön fel rólam a közösségi oldalaimra, de nem mindig van időm két edzés vagy verseny között sok képet készíteni magamról. A Mate 10 Proval gyorsan és jó minőségben fotózhatok, ami hatalmas segítség a mindennapokban.

- mondta a háromszoros olimpiai bajnok úszónő.