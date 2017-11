Kutassa ön is a rákot az okostelefonja segítségével

Bárki bevetheti az okostelefonjának számítási teljesítményét, hogy kicsit segítse a rákkutatást. Itt tényleg a legkisebb is számít.

A rák, és más komoly betegségek kutatásához rendkívüli számítási kapacitásokra van szükség, nem csoda, hogy ezekhez ma már egész épületeket elfoglaló szuperszámítógépeket vetnek be. A Garvan Institute of Medical Research informatikai vezetője, Dr. Warren Kaplan például kiemeli, hogy egyetlen ember genomjának dekódolásához is eszméletlen mennyiségű számításra, és körülbelül 500 gigabájt adat feldolgozására van szükség.

Ezt pedig nyilván több ezerszer, tízezerszer kell megcsinálni rengeteg különböző ember genomján, hogy valójában megérthessük a rák (vagy más súlyos betegség) működését, és adott esetben megtaláljuk az ellenszerét. A folyamat egyik legnagyobb gátja ma már tehát, hogy egész egyszerűen nincs elég számítási kapacitás. Pontosabban: minél többre lenne szükség, hiszen a folyamat annál gyorsabban megy.

Ezen igyekszik segíteni a Garvan Institute of Medical Research és a Vodafone együttműködéséből létrejött DreamLab nevű alkalmazás, amit mindenki szabadon és ingyen letölthet az okostelefonjára. De miért? Nos, a dolog egyszerű: a mai okostelefonok már rendkívül modern hardverrel ellátott, kifejezetten erős kis készülékek, amik egészen hatékonyan tudják elvégezni a rákkutatáshoz szükséges számításokat.

A program letöltése után kiválaszthatjuk, hogy konkrétan milyen projektben szeretnénk segíteni, később nyomon követhetjük, hogy mit tettünk hozzá az egészhez, és persze értesülhetünk az appon belül az újdonságokról, hírekről. Mivel az ilyen jellegű számítási feladatok természetesen eléggé leterhelik a telefont, így a DreamLab csak akkor működik, ha csatlakoztattuk a töltőt, illetve szükséges még hozzá adatkapcsolat is (Wi-Fi vagy 4G).

Tehát a telefonunk számítási teljesítményét "odaadományozva" apró kis darabkákkal ugyan, de hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a tudósok minél előbb értsék meg a rák lehető legtöbb aspektusát.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!