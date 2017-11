Illegális túlórában gyártottak iPhone X-et a diákok

Újabb botrányba keveredett a Foxconn, elismerte a törvénysértést.

Jó eséllyel sokan emlékeznek még a Foxconn 2010-es botrányaira: csak abban az évben a vállalat 18 gyári munkása kísérelt meg öngyilkosságot, négy személy kivételével sikeresen. A probléma gyökerét az jelentette, hogy az Apple iPhone mobilok oroszlánrészét is gyártó vállalat nem csak hogy alulfizette a munkavállalóit, de extrém túlórákat követelt tőlük, hogy sikerüljön teljesíteni az abszurd mennyiségű, többek közt az Apple-nek bevállalt munkát.

Most újabb botrányba keveredett a világ legnagyobb bérgyártója: a The Financial Times (via Slate) jóvoltából kiderült, hogy idén szeptember és december között 3000 középiskolást diákot hajtott fel az Apple iPhone X mobilok összeszerelésére. A kínai diákok egy vasúti közlekedési szakemberek képzésére szakosodott csengcsoui középiskola tanulói, akiknek kötelezően le kell dolgozniuk ezt a három hónapot, hogy megkaphassák a bizonyítványaikat.

Szakmai gyakorlat, ugyebár.

Mindez technikailag még nem illegális, azonban mint kiderült, a diákok egy része folyamatosan akár napi 11 órát is eltöltött a gyártószalagok mellett, bár önkéntesen vállalták a fizetett túlórát. A probléma az, hogy ezt nem tehették volna meg, a törvények szerint a diákok legfeljebb heti 40 órát dolgozhatnak.

A The Financial Times megkeresésére az Apple azonnal auditot hajtott végre a Foxconnál, és megerősítette a törvénysértést, mire a Foxconn is elismerte a vádak helytállóságát.

Egyelőre nem világos, hogy a munkaügyi hatóság megbírságolja-e a bérgyártót.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!