Egy 14 éves lány börtönbe mehet gyerekpornó terjesztése miatt

Nem az első eset a mostani, hogy gyerekpornó terjesztése miatt összeütközésbe kerül a törvénnyel egy tizenéves, pedig "csak" saját magáról készített és küldött tovább meztelen képeket.

Miközben szigorú törvények születnek arról, hogy megvédjék a 18 év alattiakat a szexuális ragadozóktól, arra nem gondolnak az idősebb törvényhozók, hogy a mai tizenévesek mindent a közösségi médiában csinálnak, még a szexet is. Már külön neve van annak, hogy okostelefonnal készült erotikus vagy explicit pornográf képeket küldenek egymásnak párkapcsolatban lévő tinédzserek: ez a szexting. Fura módon nem élőben örülnek egymásnak, hanem közbeiktatják az internetet. Aki nem mer belemenni a szextingbe, arra könnyen rámondják, hogy gyáva vagy hogy nem bízik a partnerében.

Tele van az internet tizenéves lányok és fiúk meztelen képeivel, amiket saját maguk készítettek és tettek közzé. Ezeknél az eseteknél megtorpan az igazságszolgáltatás, hiszen a törvényhozás a „cukros bácsikra", pedofilokra gondolva cikkelyezte be a törvényeket és nem számolt a szexting jelenségével. Most Minnesota államban történt meg, hogy egy 14 éves lány pornográf képeket küldött a barátjának, aki erre büszkén megosztotta ezeket a barátaival. Mindkettőjük ellen vádat emeltek gyerekpornó terjesztése miatt, ami előtt értetlenül állnak, hiszen csak azt csinálták, amit a többi barátjuk és osztálytársuk.

Az Amerikai Polgári Szabadságjogi Egyesület (ACLU) minnesotai vezetője, Teresa Nelson azt nyilatkozta a The Independentnek, hogy a tizenévesek nem lehetnek a saját maguk áldozatai. Komikus dolog, hogy ellenük fordítják azt a törvényt, ami a védelmüket szolgálja. Elvileg börtönbe is kerülhetnének, amit nyilván nem akar senki. Nem ez az első eset, hogy tizenéves korú elkövető ellen vádat emelnek szextingben való részvétel miatt, de letöltendő büntetést még nem kapott senki. Ha pedig a bíróságok minden szexting esettel foglalkoznának, akkor másra már nem is maradna idejük. Új-Mexikó államban már meghozták az úgynevezett „szexting törvényt": 14 és 18 év közötti személyek ha saját maguk készítenek és terjesztenek magukról pornográf képeket, az nem számít illegálisnak.