700 ezer appot töröltek tavaly a Play Áruházból

Egy év alatt 70 százalékkal nőtt a kidobott appok mennyisége.

Biztonsági szempontból aránylag negatív az Android hivatalos programboltjának megítélése, részben mivel továbbra is legfeljebb néhány havonta érkeznek a hírek, hogy éppen hány kártevő alkalmazást töröltek a Play Áruházból. Éppen ezért is a Google szereti rendszeres időközönként kiemelni, hogy azért annyira nem is rossz a helyzet, plusz folyamatosan dolgozik a problémás appok minél gyorsabb detektálásán és törlésén.

A vállalat szerint a 2017-es évben összesen olyan 700 ezer a Play Áruház szabályait megsértő, más alkalmazásokat megszemélyesíteni próbáló, tovább konkrétan kártékony alkalmazást törölt a programboltból. A rosszalkodó fejlesztőket sem kímélte a cég, összesen 100 ezer fejlesztői fiókot zárt be.

Egy év alatt 70 százalékkal nőtt a Play Áruházból kitett appok száma.

Ami viszont kiváló hír, hogy a Google szerint tavaly a rosszindulatú alkalmazások 99 százalékát már az első felhasználói telepítés előtt sikerült kiszűrni és eltávolítani.

