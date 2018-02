Tiltja a hitelkártyás BitCoin-vásárlást a brit bankcsoport

Amerikai pénzintézetek nyomába lépett a Lloyds Group.

Jelenleg épp rosszul áll a BitCoin szénája, a tavaly decemberi 20 ezer dolláros csúcs után az elmúlt hetekben szinte folyamatosan esett az kriptovaluta tipikus árfolyama, hírünk írásakor egy BitCoin olyan 7686 dollárba került. Ugyan az árfolyamát mozgató piaci sajátosságokról még a szakértők is csak találgatnak, azonban mint nemrég pedzegettük, a tavaly év végi kilövésének a hátterében valószínűleg a befektetési célból BitCoint vásárolt, hétköznapi fogyasztók álltak.

Ezt némileg alátámasztani látszik, hogy az elmúlt hetekben több amerikai pénzintézet – többek közt a Bank of America, a Citigroup, a JP Morgan, a Capital One, továbbá a Discover – is megtiltotta az ügyfeleinek, hogy

a hitelkártyáik terhére kriptovalutákat vásároljanak.

A BBC News szerint mától a brit Lloyds Banking Group is beállt a sorba, így a Lloyds Bank, a Bank of Scotland, a Halifax, és az MBNA ügyfelei sem vehetnek többé hitelkártyával kriptopénzt. A tiltás olyan 8 millió ügyfelet érint, és az összes típusú kriptovalutára vonatkozik.

A Lloyds aggódik, hogy az óriási kockázatú befektetési formával a kliensek túlságosan nagy tábora veri magát nehezen visszafizethető adósságba.

A bankok természetesen nem korlátozzák, hogy az ügyfeleik mire költhetik a saját vagyonukat, így a sima bankkártyájuk használatával, a bankszámlájuk fedezetének terhére továbbra is vehetnek kriptovalutát.

