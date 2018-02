Visszatért a Nokia 8110 banánmobil!

A 3310 után újabb ikonikus készüléket támasztott fel a HMD.

Ígéretéhez híven komoly meglepetéssel szolgált a Mobile World Congress mobilos kiállításon a Nokia márkanevű telefonokat készítő HMD Global: bemutatta a Mátrixban is használt, eredetileg 1996-ban piacra dobott 8110 modern verzióját. A telefon nettó 80 euróért kerül majd piacra májusban, azaz bruttó 32 ezer forintos vételi árra lehet számítani.

A klasszikus fekete mellett rikító banánsárga színben is elérhetővé váló Nokia 8110 valahol félúton van az alapmobil és az okostelefon közt. Alapmobil, viszont S30 helyett KaiOS rendszert futtat, ami a megboldogult Firefox OS kódbázisára épül, így például a népszerű közösségi hálózatok mellett a Google Térképek is elérhető a készülékkel, plusz a beépített programboltjának köszönhetően új appokkal is bővíthető a tudása.

A megújult banánmobil érdekessége, hogy 4G/LTE modemmel is rendelkezik. Ez nem csak a mobilnetezéskor jöhet jól, ugyanis WiFi hotspotként is üzemeltethető az eszköz, azaz rákapcsolódhatnak más eszközök, és használják a mobilnetét.

