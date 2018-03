Pusztítja a rossz reklámokat a Google

Tavaly másodpercenként száz szabálysértő hirdetéstől szabadult meg a cég.

A rossz hirdetési élmények (például az adathalászat vagy a félrevezető és felhasználói élményt romboló reklámok) a felhasználókat és a szabályszerűen hirdetőket is negatívan érintik. A Google 2017-ben több hirdetést és kártékony szereplőt távolított el a hirdetési rendszereiből, mint korábban bármikor.

A cég tavaly blokkolt

3,2 milliárd hirdetést, ami megsértette a hirdetési irányelveket;

79 millió hirdetést, amely rosszindulatú vírust tartalmazó oldalra irányította a felhasználót;

400 ezer nem megbízható weboldalt;

66 millió olyan megtévesztő hirdetést, amely kattintásra ösztönöz;

48 millió olyan hirdetést, mely arra csábította az internetezőket, hogy nemkívánatos szoftvereket telepítsenek;

12 000 „scraping website"-ot (amelyek jogtalanul másolt híreket jelenítenek meg);

7000 AdWords-fiókot, amely álcázott hirdetést jelenített meg.

A Google az elmúlt időszakban 28 új hirdetési és 20 kiadói irányelvet vezetett be. Hálózatából a kriptovalutákat népszerűsítő hirdetések mellett olyan szabályozatlan vagy spekulatív pénzügyi termékeket is kitiltott, mint a CFD (Contract for Difference) ügyletek, vagy a bináris opciós kereskedés.

Az új irányelvek mellett új technológiát is bevezetett a Google, melynek segítségével képes levenni az általa kiszolgált hirdetéseket az olyan oldalakról, amelyek szintén ütköznek az irányelvekkel. Ilyen oldalból bő 2 millió került eltávolításra.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!