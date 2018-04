Jövőre érkezhet a bakelitlemez új generációja

Egy osztrák vállalkozó a fejébe vette, hogy elkészíti a bakelit hanglemezek új generációját. A technológiát már kitalálta és levédette, most pedig a szükséges pénzt is megkapta hozzá, így ténylegesen elindulhat a folyamat.

Úgy tűnik, minden akadály elhárult az elől, hogy jövőre bemutatkozhasson a "HD Vinyl", vagyis a korábbinál sokkal jobb hangminőséget produkálni tudó "nagyfelbontású bakelitlemez", ami e melett számos más előnnyel is jár. Az ügyön egy kis ausztriai vállalkozás, a Rebeat Innovation dolgozik, amely most kapott 4,8 millió dolláros befektetést, így a 2016-ban levédetett termék ténylegesen el is készülhet.

A Guenter Loibl által vezetett Rebeat még 2001-ben kezdte meg működését CD-k és DVD-k terjesztőjeként, majd 2006-ban beszállt a digitális zenei üzletbe is egy saját szolgáltatással. Az igazi zeneőrült Loibl azonban már korábban a fejébe vette, hogy ugyan (igazi zenerajongó lévén) szereti a bakelitlemezt, azonban néhány új eljárással sokkal jobb hangminőséget is ki lehetne hozni ebből a klasszikus technológiából.

A HD bakelitlemezzel kapcsolatban Loibl ráadásul azt ígéri, hogy nemcsak jobb hangminőséget, de akár 30%-kal szélesebb frekvenciatartományt, és 30%-kal hosszabb lejátszási időt is kaphatunk. Ezen kívül a gyártásból teljesen kiszűri a hagyományos bakelitnél használt mérgező kemikáliákat, és menet közben felmerülő gyártási hibákat. És ha ez még nem lenne elég, akkor a HD bakelit lejátszható lesz minden eddigi lemezjátszón, habár a vállalat fog készíteni saját gyártású lejátszókat is, kifejezetten az újfajta lemezhez igazítva.

Mi a trükk?

Loibl egy olyan eljárást védetett le, melynek keretein belül lézerrel vágják meg a lemezt. Ehhez először is egy tömörítetlen, vagy veszteségmentesen tömörített, kiváló minőségű audio fájlból készítenek egy 3D-s topográfiát, majd ezt lézerrel viszik rá a mesterlemezre, amit aztán később a sorozatgyártáshoz fognak használni. Mivel ezzel minden hibát és pontatlanságot ki tudnak szűrni, ami korábban a bakelitek gyártását jellemezte (például nem keletkezik semmilyen felesleges hely a barázdák között), összességében ezzel tudják elérni a 30%-kal hosszabb lejátszási időt, vagy a nagyobb frekvenciatartományt és hangerőt.

A Rebeat szerint egyébként a lézeres eljárással akár 100 kHz-es frekvenciáig is el tudnak menni, míg ez a hagyományos módszer esetében legfeljebb 15 kHz. Nagyon fontos továbbá, hogy sorozatgyártáshoz használt mesterlemez kerámiából készül a régebben használt nikkel helyett, aminek következtében minden egyes elkészült példány pontosan ugyanolyan lesz, mint az eredeti. A hagyományos gyártási eljárásban ugyanis a nikkeles lemez folyamatosan használódik el, így legfeljebb 1000 példány után cserélni kell, de így is lesznek különbségek a sorozat elején és végén elkészült hanglemezek között. A gyűjtők például ezért hajlamosak jóval többet fizetni a sorozat elején legyártott lemezekért.

Ez a nagyon precíz eljárás egyébként azt is eredményezi, hogy a lejátszó tűje végre teljesen pontosan illeszkedhet a vájatokba, legyen szó az első vagy az utolsó legyártott lemezről az adott sorozatban. A Rebeat szerint ez lehetőséget fog adni arra, hogy a különböző gyártók pontosan olyan alakú tűket készítsenek, melyek hibátlanul illeszkednek a HD bakelit rovátkáiba.

Hogy mikor tehetjük fel az első HD bakelitet otthon? Nos, ezzel kapcsolatban Loibl nagyon bizakodó. A befektetésnek köszönhetően már megrendeltek egy 600 ezer dolláros lézervágó rendszert, ami a jelenlegi reményei szerint valamikor júliusban meg is érkezik. Hogy ha ezt sikerült beüzemelni, akkor első körben öt mesterlemezt készítenek majd tesztelési célokra, melyek szeptember környékén érkezhetnek meg a sokszorosítással foglalkozó gyárakba.

Loibl azt tervezi, hogy az első nyomólemezeket, és az azokból sokszorosított példányokat az októberi Making Vinyl konferencián mutatja be Detroitban. Ezt követően még körülbelül nyolchónapnyi finomhangolásra és tesztelésre számít, azonban becslései szerint 2019 nyarán már megérkezhetnek az első új generációs bakelitek az üzletekbe.

