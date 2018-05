Ragyogó kijelző, tökéletes hangrendszer - ilyen a Huawei új táblagépe

Nyugodtan mondhatjuk: közhellyé vált, hogy a tabletpiac haldoklik. Ebben a szegmensben nem lett divat a gyakori csere, az emberek sokszor bőven elvannak az évek óra birtokukban lévő táblagépekkel, és a piacot egyébként is az Apple uralja az iPadekkel. A Huawei ennek ellenére (amúgy nagyon példamutató módon) nem hajlandó elengedni ezt a termékvonalat, rendszeresen új szereplővel jelentkeznek az androidos mezőnyben. Idén tavasszal a Huawei MediaPad M5-tel szeretnének hódítani.

Kétféle méretben gyártották, Magyarországra a nagyobbik, 10,8-as változat érkezett. Olyan, mintha a gyártó minden eszközzel azt akarta volna sugallni, hogy fektetett módban használja az ember: az előlapi kamera a hosszabbik oldalon van, a Huawei logó is, és az oldalsó fizikai gombok elhelyezkedése is a horizontális használatnak kedvez. Persze állítva is lehet teljes értékűen nyomogatni, de olyankor eléggé fura lesz, hogy alul van a bekapcsoló gomb és a hangerő-szabályozók is. A készülék éppen olyan, mint ahogy egy minőségi, prémium tabletet elképzel az ember, fémből készült, roppant jó anyaghasználattal, kellemes fogdosni, bár az is tény, hogy ha előtte sokáig például más képaránnyal operáló (és persze a klasszikus méretű, 9,7 hüvelykes) iPadet használt az ember, akkor a fektetett módban elsőre túl szélesnek tűnik majd a gép. Összességében nagyon minőségi az egész, kényelmes tartani, az ívelt, 2.5D-s üveggel az előlapon csodás látványt nyújt.

Szerencsére (ez persze szubjektív) a tableteket még nem érte el a kávamentesítő járvány, ami az okostelefonoknál megfigyelhető, így normális keretet kapott az eszköz, fura is lenne másképpen, hiszen valahol meg kell fogni, tartani kell ezeket a gépeket. Egy csúcstabletnél nagyon fontos a kijelző, ebben pedig a MediaPad M5 remekül teljesít, a 2,560×1,600 felbontású IPS panel elképesztően éles, színekben gazdag, vibráló, egyszerűen nem lehet rá panasz.Olyan élvezet nézni, mint amilyen egy sajtburgerimádónak egy „így készül" videó lehet a YouTube-on. Amikor a húspogácsára ráborul az olvasztott sajt, na, éppen ilyen érzés rápillantani az M5 ragyogó kijelzőjére. Persze játékra is tökéletesen alkalmas a készülék, főleg, hogy a Huawei legutóbbi, saját fejlesztésű Kirin 960-as processzora mozgatja a kijelzőn a dolgokat, négy gigabájtnyi memória támogatásával. Utóbbi akár lehetett volna hat is, de inkább a távoli jövőre tekintve írom ezt, jelenleg tökéletesen teljesít minden parancsot, szupergyors a Huawei saját fejlesztésű (persze android alapú) EMUI-rendszerét használó gép.

Az ujjlenyomat-olvasó szupergyors, és navigálni is lehet vele a rendszert, viszont nincs jack csatlakozó, ami sokaknak fájhat, bár a fájdalomra valamelyest gyógyír lehet az adapter, ami a dobozban van. Viszont nem is biztos, hogy – hacsak nem muszáj, például a csöndes környezet miatt – túl sokat akarná a vevő fülessel használni a gépet, ugyanis a MediaPad M5 másik erőssége a kijelző mellett az audio: négy hangszóró található a hátlapon, amelyeket a Huawei az audiorendszerek mesterével, a Harman Kardonnal fejlesztett ki. Intenzív, masszív teljesítményre képes az gép audiorendszere, nemcsak áll-leesősen hangos, de a minősége is első osztályú, maximális hangerőn sem torzul, teljesen újszerű élményt biztosít YouTube- vagy Netflix-nézéshez. A tablet nyolc megapixeles előlapi kamerája tökéletes videohívásokhoz, a 13 megapixeles hátlapi pedig hozza azt, amit megszokhattunk a táblagépeknél: lehet vele fotózni, ha valaki tényleg tablettel akarna valami különös oknál fogva, elfogadhatónál eggyel jobbak lesznek a művek, de nem érdemes összevetni azokkal a fényképekkel, amelyeket napjaink okostelefonjaival készítünk hasonló kategóriában. A fotózás egyszerűen nem illik a tabletekhez méretükből adódóan, ezzel valószínűleg a gyártók is tisztában vannak, és amolyan kötelező elemként tekintenek rá, amikor építik az újabb és újabb gépeiket.

Kiknek való ez a készülék? A legkézenfekvőbb válasz az, hogy ha valaki nem ragaszkodik annyira platformokhoz vagy márkákhoz, viszont a létező legjobb tabletet keresi arra a célra, hogy filmeket, videós tartalmakat fogyasszon rajta, vagy éppen kiváló grafikájú játékokkal játsszon vele, és a maximalizmusra törekszik, ami a kijelzőt és a hangrendszert illeti, akkor érdemes próbát tennie a Huawei MediaPad M5-tel. Lenyűgöző kijelző és tableteknél eddig talán soha nem látott (pontosabban hallott) audioteljesítmény kerül majd a kezei közé, egy prémium anyaghasználattal bíró, esztétikailag tökéletes tablet formájában.

Ez viszont azért egy szűk réteg. Szinte biztosra lehet állítani, hogy az androidos mezőnyben a készülék a legjobbak között van (de akár azt is meg lehetne kockáztatni, hogy a legjobb), az egyre szűkülő tabletpiacot (ez tavaly 6,5 százalékos visszaesést jelentett) továbbra is az Apple uralja. Hogy ez a szokás hatalma, vagy más miatt van, erről lehetne vitatkozni, persze, ettől ez még tény marad. Az IDC adatai szerint globálisan az amerikaiak 26,8 százalékos piaci részesedése mellett második a Samsung lett 2017-ben 15,2 százalékkal, harmadik a gyakorlatilag saját szolgáltatásaihoz saját tableteket készítő Amazon 10,2 százalékkal és negyedik a Huawei, 7,7-tel. Szóval az okostelefonok piacán egyre brutálisabb teljesítményekre képes vállalatnak még van mit elérnie, ami a tableteket illeti, de a számok és a szokások alapján egyelőre a Samsung legyőzése és az androidos korona elhódítása lehet igazán reális cél.

A tablethez tollat és billentyűzetet is gyártott a Huawei, de jelenleg nem lehet tudni, hogy ezek forgalomba kerülnek-e bármikor nálunk (valószínűleg nem), az Origo tesztpéldányt sem kapott belőlük. A Huawei MediaPad M5 sima wifis verziója tíz forint híján 140 ezer forintba kerül a hazai boltokban, bár láttunk ennél olcsóbb árazást is hivatalos garanciával. Érdemes lett volna ennél olcsóbban indítani, ha a cég az Apple termékeire is lőni akar, mivel, és fura ezt leírni, az árversenyt ebben az esetben a kaliforniaiak nyerik Magyarországon.