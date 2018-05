Mobilnetet duplázott a Telekom

Jól jártak egyes Magenta 1-esek, plusz a legolcsóbb mobilnet már havi 1 GB forgalmat ad.

Megújult a Telekom Magenta 1 kedvezménycsomagja. A cég minden 2017. november 11-ét követően értékesített mobilcsomagban lévő Magenta 1 előfizető számára megduplázta a csomagban foglalt mobilnet mennyiségét, ők mostantól ugyanazért az havidíjért kétszer annyi adatot kapnak. A hozzáadott részt belföldi használatra kínálják, az eredeti adatmennyiség természetesen továbbra is leforgalmazható az EU területén roaming környezetben.

Az új Magenta1 előfizetők számára (az alap készülékkedvezményen felül) mostantól 30 ezer Ft extra készülékkedvezményt biztosít a Telekom új otthoni vagy mobil előfizetés mellé 2 év hűségvállalással, amely bármilyen típusú készülékre igénybe vehető a kínálatból. Ha új tévéelőfizetést von be valaki a Magenta 1 kedvezménycsomagba, akár okostelefont is vásárolhat kedvezménnyel, vagy épp fordítva: akkor is vásárolhat kedvezményes tévékészüléket, ha új mobil-előfizetést köt.

Május elején az okostelefont használó ügyfelei igényeihez igazodva a Telekom két újabb mobil-díjcsomagot vezetett be: a Net Alap csomag 1 GB adatforgalmat biztosít 1090 Ft-ért, míg a Net 3 GB csomagra havonta 2290 Ft-ért lehet előfizetni. A csomagok teljes adatmennyisége EU roaming helyzetben is leforgalmazható.

Azoknak az előfizetőknek, akik a telefonálásban is igénylik a korlátlanságot, most még kedvezőbb feltételekkel biztosítja a kommunikáció szabadságát a Telekom: a május elejétől elérhető Mobil XXL díjcsomag korlátlan beszélgetést és SMS-ezést biztosít belföldi hálózatokba, alapdíjas irányokba, itthon vagy EU roaming helyzetben is, havonta mindössze 8900 Ft-ért.

A korábbi Net 500 M és Net 2GB adatcsomagok, valamint a Mobil Korlátlan díjcsomag a fent említett díjcsomagok bevezetését követően már nem igényelhetők.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!