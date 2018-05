Jönnek az ultraolcsó Android Go telefonok

A Google 2017 májusában jelentette be, hogy egy új operációs rendszeren, illetve egészen pontosan az Android egy speciális változatán dolgozik Most már ott tartunk, hogy meg is jelentek az első olyan mobilok, amelyek ezt az új platformot, az Android Go-t használják, úgyhogy eljött az ideje annak is, hogy bemutassuk, hogy miért és kinek is lehet jó mindez.

Butított Android?

Az Android Go a Android 8 Oreo operációs rendszer alapjaira épül, és kifejezetten a belépő szintű, azaz gyenge hardverrel rendelkező készülékekhez optimalizálták. Magyarul egy olyan megoldást akartak letenni az asztalra, amely az ultraolcsó mobilokon is többé-kevésbé kifogástalanul, gyorsan és stabilan fut, azaz nem kergeti idegbajba azokat, akiknek egyszerűen nem elég nagy teljesítményű a telefonja.

Ez egyébként nem jelenti azt, hogy maga a rendszer butább lenne, mint a "rendes" Androidok, hanem egész egyszerűen másra helyezték a hangsúlyt a fejlesztők.

Egyrészt bizonyos felesleges sallangokat lefaragtak, másrészt puritánabb lett a grafikus kezelőfelület külseje, tehát nincsenek csilivili effektek, vidám animációk.

Ezen kívül csökkentették a rendszerbe előzetesen integrált alkalmazások számát, emellett számos applikációt direkt optimalizáltak az új rendszerhez, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok is egyszerűbbé váltak.

Gyorsabb és karcsúbb

Mindez azt eredményezte,hogy maga az operációs rendszer jóval kevesebb helyet foglal, mint a "rendes" rokonai. Például egy Android 7.0 Nougathoz viszonyítva csak fele annyi tárolókapacitásra van szüksége. Ez pedig kulcsfontosságú azon termékkategóriában, amely alapból kevés, 8GB adattárolásra szolgáló memóriával érkezik, aminek több, mint 50 százalékát rögtön fel is falja az operációs rendszer. A direkt az Android Go-hoz szabott alkalmazások hasonló mértékben fogytak, így ezek mérete is a felére csökkent, azaz értelemszerűen több app tehető fel ugyanakkora helyre.

Emellett papíron az Android Go kevesebb energiát zabál, ami értelemszerűen jó hatással van a működési időre.

Kiegészítő funkciók

Az Android Go-val együtt érkezik néhány kiegészítő kényelmi funkció is, amelyek már alapból megtalálhatóak az operációs rendszerben, így külön nem kell vacakolni a feltelepítgetésükkel. Ilyen például a Files Go névre hallgató filekezelő, amellyel egyszerűen lehet ide-oda pakolászni, átmásolni vagy törölni az egyes állományokat, mappákat. A Gboard egy szimpla grafikájú virtuális billentyűzet, amelyből nem hiányoznak a emojik, és a szoftver a hangalapú szövegbevitelt is támogatja. Azaz szépen "leírja", amit mondunk neki. Meg kell még említeni a Go Assistant Go-t, azaz Google saját mesterséges intelligencia technológiájának módosított verzióját is, amely már 512 MB rendszermemória mellett is beröffenthető, tehát az olcsó telefonokon is használható. Az Android Go megkapta a Google Play Protect biztonsági rendszert is, amely 24 órás védelmet biztosít a telefon számára, megvédve azt a behatolóktól és kártevőktől.

Személyes tapasztalatok

Volt alkalmunk kipróbálni több Android Go telefont, és el kell ismerni, hogy működik a dolog. Két gyenge mobil közül az Android Go alapú sokkal gyorsabb, stabilabb volt, ezáltal jóval kényelmesebben lehetett használni, mint a hagyományos oprendszert futtató társát.

Telefonok Android Go-val

Android Go-ra épülő telefont dobott piacra már a Nokia, és a Samsung, az Asus illetve a Meizu is jelezte, hogy hamarosan érkeznek az első ilyen készülékeik, hogy csak néhány példát említsünk. Rajtuk kívül, több hazánkban ismeretlen márka is érdeklődik az operációs rendszer iránt. Indiában már több ilyen cég, a Micromax, az Intex, a Lava és a Karbonn is színre lépett saját Android Go alapú telefonjával, és a fejlődő, harmadik világbéli országokban minden bizonnyal sokan követik majd az ő útjukat.

Az Android Go-val tehát a jelek szerint jó lóra tett a Google, hiszen a gyártók ráharaptak a dologra, ami nem is meglepő, mert a koncepció is rendben van, és a megvalósítás is jól sikerült.

