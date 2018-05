Jobb jegyeket hackelt magának a diák

Másoknak is átírta a jegyeit a digitális naplóban, egyeseknek rontott az eredményein.

A digitális osztálynapló egy univerzálisan pozitívan fogadott technikai fejlesztés: némileg csökkenti a tanárok munkaterhelését, a szülők pedig hiteles és naprakész módon tájékozódhatnak belőle a gyermekeik érdemjegyeiről. Persze a diákok fantáziáját is megmozgatja a digitális napló, hiszen ha hozzáférnének a szerkesztőfelületéhez, akkor talán észrevétlenül reszelhetnének egy kicsit a jegyeiken.

Egy 16 éves kaliforniai fiatal két hete úgy döntött, hogy ideje felkészülni (via ÜberGizmo) az év végére, így adathalász e-maileket küldözgetett a középiskolája oktatóinak. A levelekben egy internetes link volt, amely az iskola meghamisított bejelentkezési oldalára próbálta terelni őket.

Egy tanár bedőlt a csalásnak, és megadta a belépési adatait a kamu weblapon. Az oktató nevének és jelszavának az ismeretében a diák belépett az iskolai rendszerbe, majd

javított a saját és a barátai érdemjegyein, míg rontott a nem kedvelt diáktársai osztályzatain.

Az adathalász kampány több oktatónak is feltűnt, így nagyon gyorsan nyomozást indított a helyi rendőrség az ügyben, röviddel később pedig az amerikai titkosszolgálat is csatlakozott az eljáráshoz. Az informatikai rendszer naplóállományaiban rögzített IP-címek alapján rövid idő alatt beazonosították a diákot, múlt szerdán pedig le is tartóztatták.

Az ügyész várhatóan 14 rendben fogja különféle bűncselekmények elkövetésével megvádolni.

