Vak és siket gyerekeket tanítana programozni az Apple

Bővül a cég Everyone Can Code kezdeményezésének hatósugara.

A nagy techcégek már évek óta komoly energiát fektetnek abba, hogy megismertessék és megkedveltessék a gyerekekkel a programozást, hiszen a jövőben minden korábbinál nagyobb szükség lesz a kódolni tudókra a munkaerőpiacon. Az Apple saját oktatási kezdeményezése az Everyone Can Code, amely során az iPadre tervezett Swift Playgrounds alkalmazással vezeti be a gyerekeket a Swift nyelven való programozás alapjaiba, természetesen játékos keretek között.

A vállalat most újabb példaértékű lépést tett az alkalmazás minél szélesebb körű elérhetővé tétele érdekében: többek közt mérnökökkel, oktatókkal, programozókkal és fogyatékkal élőknek segítő szervezetekkel együttműködve akadálymentesítette a Swift Playgrounds alkalmazását, így azzal már

vak és siket gyerekeknek is lehet programozást tanítani.

Első körben nyolc iskolában kezdték meg az alkalmazás új verziójának a tesztelését, a kapott visszajelzések alapján pedig finomítani fognak rajta, hogy könnyebben és hatékonyabban használható legyen.

Azért hoztuk létre az Everyone Can Code kezdeményezést, mert hisszük, hogy mindenki megérdemli az esélyt a technológia nyelvének elsajátítására. Reméljük, hogy világszerte minél több fogyatékkal élőket szolgáló iskolába tudjuk majd eljuttatni a programot

– nyilatkozta Tim Cook, az Apple vezérigazgatója.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!