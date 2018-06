A játékkonzolok kihalását vizionálja az Ubisoft

Már csak egy generáció jöhet belőlük a vezérigazgató szerint.

Évek óta izgatja a kiadók és a játékosok fantáziáját a felhő alapú játékstreaming. Ennek során a játékok szerverfarmokon futnak, a gamerekhez csak a képük és a hangjuk jut el az interneten keresztül. Egyelőre aránylag korai stádiumban van a technológia, van hova fejlődnie kép- és hangminőség, késleltetés és árazás tekintetében is. Jelenleg a felhő alapú streaming nem képes leváltani a játékok klasszikus, helyi eszközökön történő futtatási módszerét, de a jövőben megváltozhat a helyzet.

Ezen az állásponton van az Ubisoft vezérigazgatója is, Yves Guillemot a Varietynek adott interjújában elmondta, hogy szerinte kihalófélben vannak a játékkonzolok.

Ő már csak egyetlen nagy konzolgeneráció megjelenésére számít, utána teljesen átveheti a felhő alapú streamelés a helyüket.

A Guillemot által utolsónak tartott konzolgeneráció megjelenése persze még odébb van, a jelenlegi információk alapján 2020 előtt szinte garantáltan nem kerülnek piacra a PlayStation 4 és az Xbox One utódjai. Emellett ha elérhetővé is válnak a kérdéses évben, akkor is 8 éves életciklusra érdemes számítani, így az Ubisoft vezérigazgatója most arról beszélt, hogy

mire számít egy évtized múlva.

