Friss pletykák jöttek a PlayStation 5-ről

A konzol miatt lehetnek most gyengébbek a Radeon videokártyák.

A jelek szerint nagyjából két évre vagyunk a következő generációs PlayStation és Xboxok megjelenésétől, így mostantól kezdve a játékkonzolok iránt érdeklődők aránylag rendszeresen számíthatnak a velük kapcsolatos pletykák érkezésére. Az elmúlt napokban többször is szó esett az új Xboxokról, ellensúlyozásként most PlayStation 5 kapcsán is érkezett pár érdekes információ.

A Forbes értesülései szerint az elvártnak megfelelően a Sony PlayStation 5 is marad az AMD által tervezett hardverek használatánál: a központi egysége a Ryzen processzorokban használt Zen architektúrás lehet, míg a Radeon grafikus vezérlője a Navi architektúrára épülhet; ezek a belsőségek 7 nanométeres gyártástechnológiával készülhetnek majd.

Egyébként nagyon valószínű, hogy ugyanez elmondható lesz a következő Xboxokról is.

Ami tényleg újdonság, hogy a szerző forrásai szerint a Sony igényei óriási hatással voltak a komplett Navi grafikus architektúra fejlesztésére.

Olyannyira, hogy a jelenleg elérhető Vega architektúrás videovezérlők jelentősen gyengébbre sikerültek a tervezettnél, az AMD ugyanis átcsoportosította a mérnöki erőforrásainak számottevő részét a PlayStation 5-be (is) kerülő Navira.

A Sony részéről teljesen érthető, hogy szeretné kihozni az abszolút maximum teljesítményt a következő generációs játékkonzoljába kerülő processzorból és videovezérlőből. A termék megjelenésekor a fogyasztók részéről már elvárás lesz a játékok 4K felbontásban való futtathatósága, ráadásul a konzolnak valószínűleg olyan 8 évet kell majd kihúznia a piacon.

