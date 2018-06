Jön a Minecraft: Story Mode a Netflixre

Folyamatosan bővülhet az interaktív tartalmak köre.

Hamarosan új típusú tartalmakkal bővülhet a Netflix repertoárja. A TechRadar értesüléseit megerősítve a cég gyakorlatilag bejelentette, hogy idén ősszel elérhetővé válik majd a szolgáltatásában a Telltale Games által fejlesztett Minecraft: Story Mode.

Alapvetően egy erősen sztoriközpontú videojátékról van szó, amelyben a játékosok különféle dialógusopciók közül választhatnak, ezzel befolyásolva a történet alakulását. Ez a fajta működés ideálissá teszi a játékok által alapvetően nem érdeklődők általi fogyasztásra is, ráadásul a Netflix számára is tökéletes, hiszen ugyanazokkal a beviteli eszközökkel könnyen kezelhető, amelyet a videostreamelő szolgáltatás appjának a vezérlésére is használnak a fogyasztók.

A Netflixnek nincsenek tervei a videojátékok piacára való belépésre, inkább csak érdekességről van szó. Viszont a jövőben folyamatosan kerülhetnek majd fel „interaktív filmek" a kínálatába, a vállalat épp egy efféle tartalmak licencelésével foglalkozó menedzsert keres, méghozzá a videojáték-iparban szerzett 8+ éves tapasztalattal.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!