Ennyi pénzt bányásztak a lebukott szervizesek

Százezernél is több netkávézós számítógépet fertőztek meg.

Magyarországon már nagyon régen lejárt a netkávézók kora, azonban Ázsiában különböző okokból továbbra is óriási tömegek veszik igénybe a vendéglátóegységek szolgáltatásait. Természetesen a kávézók számítógépei rendszeresen hardveres és szoftveres szervizelésre szorulnak, így az ázsiai országokban komplett szolgáltatói iparág épült a netkávézók PC-inek a karbantartása köré.

A kínai Hangcsou városának saját hírportálja (via) szerint az elmúlt időszakban összesen 16 főt tartóztatott le a helyi rendőrség. A vád szerint az érintettek egy gyakorlatilag illegális kriptobányászatra szakosodott csoport tagjai voltak, a főkolomposokon kívül mindegyikük netkávézókkal szervizelési feladatokra szerződött cégeknél dolgozott. A banda tagjai 2017 júliusa óta kriptovalutát bányászó programot telepítettek a szervizelt számítógépekre, konkrétan Siacoint bányásztak velük.

A bűncselekményt a puszta mérete teszi igazán meglepővé, a hírek szerint 30 városban százezernél is több PC-t fertőztek meg az IT-sek.

A trükközésre az elkövetők kapzsisága miatt derült fény: úgy állították be a bányászprogramot, hogy a PC-k számítási kapacitásának akár 70+ százalékát is folyamatosan felemésszék. Ez már szimpla internetezés során is drámaian lelassította az eszközöket, a népszerű online játékok futtatására pedig teljesen alkalmatlanná tette azokat.

A netkávézók üzemeltetőinek gyorsan elegük lett abból, hogy a cégek kihívott munkatársai szerint a számítógépeik a legnagyobb rendben működnek, mikor ez nyilvánvalóan nem volt igaz, így másoktól kértek segítséget a probléma megoldása érdekében. A rendőrség tavaly októberben kezdett el nyomozni az ügyben.

A csoport összesen olyan 5 millió jüan, azaz 214 millió forint értékű kriptopénzt bányászott a netkávézók számítógépeivel.

