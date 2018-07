A butatelefonokra is jönnek a Google alkalmazásai

A Google befektet az olcsó mobiltelefonokra írt KaiOS rendszerbe, és több alkalmazást is kiad rá.

A Google évek óta dolgozik azon, hogy az igazán olcsó okostelefonokon is használható legyen az Android. Az Android Go és Android One programok ellenére még mindig van kereslet az olcsó, korlátozott tudású butatelefonokra. Ezért a Google azokra is kiadná az alkalmazásait.

Az óriás 22 millió dollárt fektet a KaiOS rendszerbe, amit olcsó mobiltelefonokra találtak ki. A megállapodás részeként a felek a Google Assistant, a Térkép, a Search és a YouTube alkalmazásokat is kiadják a rendszerre.

A KaiOS a HTML5-höz és a JavaScripthez hasonló webes technológiákat használ. Az appok egy részét valószínűleg át kell dolgozni, hiszen érintőképernyő nélkül eleve más lesz a használatuk. A KaiOS jelenlegi partnerei között ott van a TCL, a HMD Global és a Micromax is. A Nokia 8110 4G-n is ez a rendszer fut.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!