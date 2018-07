Még idén jönnek a 8K-s Samsung tévék

A közeljövőben két szériát is piacra kíván dobni a vállalat.

Alig kezdtek érdemi terjedésbe a 4K (Ultra HD) felbontású televíziók, a Samsung máris készül a pixelek számának következő nagy emelésére. A Forbes beszámolója alapján (via KitGuru) a QLED And Advanced Display konferencián a vállalat közölte, hogy a következő hónapokban rögtön két szériányi 8K-s tévét is piacra szeretne dobni.

A 8K felbontás alatt 7680×4320 pixeles felbontást kell érteni, összehasonlítási alapul a 4K esetében 4096×2160 képpontosak a panelek, míg a jelenleg már megszokott Full HD 1920×1080 pixelt jelent.

Egyelőre tesztvideókon kívül nincsenek natívan 8K felbontásban rögzített mozgóképek, így a következő években legfeljebb a vélt presztízsértékük miatt lehet értelme ilyen felbontású tévéket vásárolni.

A Samsung szerint az első tévészériája még az idei év vége táján piacra kerülhet, míg a második széria valamikor a jövő év elején válhat elérhetővé. Ugyan elhangzottak különféle képátlók és frissítési sebességek, azonban a Samsung utólagosan közölte, hogy egyelőre semmi sincs kőbe vésve,

változhatnak a prezentáció során elhangzott értékek.

Ettől függetlenül eredetileg arról volt szó, hogy az első széria tagjaiként érkező tévék 65 / 75 / 82 / 98 hüvelykesek lehetnek, 120 Hz-es képfrissítési sebességgel. A második szériát egy picit olcsóbbnak tervezik, 65 / 75 hüvelykes képátlókról és 60 Hz-es frissítési sebességről beszélt a cég illetékese.

Egyelőre az a legvalószínűbb, hogy a 8K-s tévésorozatok tagjai szeptemberben, a berlini IFA-kiállításon mutatkozhatnak majd be. A várható áraikat inkább nem találgatnánk, minden bizonnyal csillagászatiak lesznek.

